Mayra Ruz affronte les meilleurs pongistes canadiens

Passionnée par le tennis de table, Mayra Ruz, de Boucherville, a récemment affronté les meilleurs espoirs canadiens à la Coupe Canada.

La jeune pongiste s’est hissée au 6e rang, dans la catégorie 12 ans et moins, à cette compétition qui se tenait au Centre Pan Am de Markham, en Ontario, les 10 et 11 mars derniers. Cette performance pourrait lui procurer son laissez-passer pour le hope USA table tennis, qui regroupera en mai prochain les meilleurs joueurs nord-américains. La réponse devrait être connue sous peu.

Celle qui fêtera bientôt ses 12 ans compétitionne sur le circuit québécois dans la catégorie d’âge 13 ans. En février dernier, elle a remporté la médaille d’or à la finale régionale des Jeux du Québec, un exploit qu’elle répète chaque année depuis 2015. En décembre 2017, elle a raflé une médaille d’or à la Coupe Canada, qui avait lieu à Laval.

Elle vise les sommets

Mayra Ruz a commencé à jouer au tennis sur table à l’âge de 7 ans. « C’est mon père qui m’a initiée à ce sport. Il était entraîneur en Colombie, et il l’est encore ici, pour, entre autres, le Club de tennis sur table de Boucherville.»

Pourquoi aime-t-elle ce sport ? « C’est amusant, ça requiert de bons déplacements et de bons réflexes.» Et avoir son paternel comme entraîneur? « C’est bien parce que je ne suis pas gênée de lui demander des conseils, et c’est le fun, car je peux aussi me pratiquer avec lui à la maison.»

La jeune pongiste souhaite être une des meilleures joueuses, ce qui pourrait, dit-elle, l’amener à voyager à travers le monde. Elle aimerait également être entraîneuse.

Déjà, il lui arrive d’enseigner à des joueurs plus jeunes. Elle se pratique au moins trois fois par semaine.