Mavrick Gauthier repêché dans la LHJMQ

Le hockeyeur bouchervillois et défenseur pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe, Mavrick Gauthier, a été choisi en deuxième ronde par les Foreurs de Val-d’Or de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le jeune homme de 16 ans qui a appris à patiner presque en même temps qu’à marcher savourait encore cette annonce lorsque La Relève l’a contacté.

« Je suis vraiment content d’avoir été repêché, et surtout que ce soit en deuxième ronde », a spécifié le défenseur de 5 pieds et 11 pouces et 160 livres qui joue jusqu’ici au niveau midget AAA.

Mavrick participera le mercredi 15 août au camp d’entraînement des Foreurs. « Je vais tout donner pour faire partie de l’équipe. C’est certain que ce sera difficile la première année. Si je réussis à percer l’alignement, je vais jouer pour cette équipe durant deux ans. Si je ne le suis pas, je pourrai refaire le camp l’an prochain.»

Mavrick a commencé à pratiquer le hockey à l’âge de 4 ou 5 ans sur la patinoire que son père avait aménagée dans la cour de la résidence familiale. Il a été inscrit dans le programme Sport-études à De Mortagne jusqu’en troisième secondaire, avant d’aller jouer pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe, au niveau midget AAA.

Le directeur général des Foreurs, Pascal Daoust, décrit Mavrick comme « un joueur qui se positionne de façon favorable pour mettre en œuvre sa qualité première, qui est son intelligence sur une glace. »

L’objectif du hockeyeur est de jouer cette année pour la formation de Val-d’Or, et son rêve est d’être joueur pour la LNH.