Maud Allaire candidate indépendante à la mairie à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Maud Allaire sollicite un mandat à titre de mairesse de la Ville de Contrecœur comme candidate indépendante. Elle souhaite mettre à contribution son expérience et ses compétences acquises en politique municipale active depuis les 8 dernières années consécutives.

Maîtrisant tous les dossiers en cours et à venir, elle veut travailler pour vous à TEMPS COMPLET afin d’offrir sa pleine disponibilité pour mener à bien l’implantation des projets d’envergure reliés à la zone industrialo-portuaire qui ont des retombées économiques importantes pour votre Ville. Elle soutiendra l’implantation du pôle logistique, l’agrandissement du Port de Montréal ainsi que la Cité 3000 afin que Contrecoeur soit et demeure un milieu créateur d’emploi pour notre jeunesse et soit aussi un milieu attractif pour les gens qui veulent s’y établir et investir. Elle maintient son engagement d’être à l’écoute de la population, d’être présente pour constater les besoins de la communauté, de promouvoir l’amélioration de la sécurité piétonnière ainsi que cyclable et d’encourager les orientations environnementales pour nos générations futures. De plus, elle travaillera à mettre en valeur les berges urbaines de notre fleuve afin de s’assurer que la population puisse en bénéficier pleinement et afin de dynamiser notre économie locale.

Elle représente la Ville sur divers comités locaux et régionaux pour faire valoir les intérêts des citoyens, et pour participer aux prises de décisions dans le but de faire progresser les enjeux importants pour le bien commun de la population. Elle représente la Ville sur divers comités locaux et régionaux :

•Substitut à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent depuis 2009;

•Membre du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation Contrecœur depuis 2009;

•Membre du conseil d’administration de Rues principales Contrecœur depuis 2011;

•Substitut de la Régie intermunicipale de la Gare de Sorel depuis 2013;

Représentante du conseil municipal au CIT Sorel-Varennes depuis 2013;

•Représentante du conseil municipal au comité consultatif d’urbanisme depuis 2017.

Madame Maud Allaire est une employée du gouvernement provincial pour le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Elle est titulaire d’un certificat universitaire en gestion des ressources humaines à l’UQAM, d’une technique en spécialisation de la coordination du travail de bureau et a complété à l’Université McGill des cours d’anglais du milieu de la santé ainsi que des formations données par l’Union des municipalités du Québec en ce qui concerne les devoirs, les obligations et la conduite éthique des élus municipaux. Elle a su démontrer beaucoup de détermination et une excellente gestion de son temps et de ses priorités sur les plans politique, professionnel et familial. Elle réside à Contrecœur depuis 20 ans auprès de son mari et ses trois fils âgés de 14, 16 et 18 ans.

Elle vous remercie pour votre confiance depuis 2009 et vous invite à la suivre sur sa page Facebook Maud Allaire – Candidate à la mairie pour la Ville de Contrecœur. N’hésitez pas à la joindre pour toute question au maudallaire@hotmail.com.

DOSSIERS À PRIORISER POUR 2017-2021

•Soutenir l’agrandissement des installations du port de Montréal à Contrecœur, l’implantation du pôle logistique et de la Cité 3000;

•Soutenir le projet de revitalisation du centre-ville;

•Respecter la capacité de payer des contribuables;

•Continuer à offrir un des taux de taxes municipales des plus bas de notre région;

•Promouvoir le développement résidentiel, commercial et industriel pour augmenter notre richesse foncière uniformisée (RFU);

•Soutenir la préparation des célébrations du 350e anniversaire de Contrecœur;

•Améliorer le réseau cyclable et les voies piétonnes;

•Améliorer la qualité de vie par l’aménagement des parcs et des espaces publics et par la protection de notre patrimoine arboricole.