Maryanne Côté en spectacle chez elle, à Varennes

L’auteure-compositrice-interprète Maryanne Côté s’arrêtera dans sa ville natale, le 3 août, pour un premier spectacle à Varennes où elle fera la première partie de Brigitte Boisjoli.

Ayant connu rapidement un engouement sur le web, Maryanne Côté a commencé sa carrière en partageant sa passion pour la musique avec ses proches. Initiée à la guitare par un ami, elle est rapidement alimentée par cet art qui la captive et se lance dans l’écriture de chansons qui viennent du plus profond de son être, sans se douter de l’attention qu’elle allait engendrer. « Mon inspiration vient de ce que je vis. Quand quelque chose me fait mal, j’ai besoin de l’écrire. Si je ne vis rien, je n’écris pas », explique-t-elle en riant.

Il y a un an, Maryanne sortait son premier album, 1949, aux saveurs folks teintées de pop rock. Avec sa voix soul, mélancolique, et sa personnalité unique, son univers et ses sonorités authentiques ont rapidement touché les mélomanes. Elle connaît d’ailleurs une belle notoriété sur le web avec plus d’un million d’écoutes en continues à ce jour.

Grâce à ce succès, Maryanne a offert plus de 30 concerts un peu partout au Québec. Cet été, elle a choisi de prendre du recul pour se concentrer sur l’écriture de son deuxième album. « Le spectacle à Varennes est le seul que je donnerai cet été. En plus de travailler 60 heures par semaine, j’ai décidé de prendre un break des shows pour essayer d’avoir une vie, raconte l’artiste de 24 ans. Aussi, je pars la semaine prochaine pour mon premier voyage à vie, en France. Je suivrai le groupe de jazz manouche Trio BBQ pour en apprendre plus sur le milieu musical là-bas. »

C’est donc un rendez-vous ce jeudi au parc de la Commune, à 19h.