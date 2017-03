Martine Ouellet nomme le député Xavier Barsalou Duval chef parlementaire

Crédit photo : Radio-Canada

(Communiqué du Bloc Québécois)

Martine Ouellet, chef du Bloc Québécois, a présenté ses nominations pour les postes d’officiers du caucus de l’équipe parlementaire de son parti. Après avoir rencontré tous les députés, la nouvelle chef élue du BQ a annoncé qui occupera les différentes fonctions d’officiers au sein du caucus.

Un chef parlementaire

L’action transparlementaire de Martine Ouellet nécessitera qu’elle siège à Québec tout en étant chef du Bloc Québécois, ce qui la mènera à diriger des opérations à Ottawa. C’est en ayant comme objectif de maintenir une représentation forte et constante au parlement d’Ottawa que la chef a décidé d’ajouter la fonction de chef parlementaire à la structure du caucus bloquiste. C’est le député du Bloc Québécois de la circonscription de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, Xavier Barsalou-Duval, à qui la chef a attribué sa confiance pour la fonction. Le chef parlementaire aura donc pour tâche de s’occuper des dossiers demandant une intervention immédiate sur la colline. De plus, il s’exprimera au nom de la chef et du parti à Ottawa, autant en chambre que lors de mêlées de presse.

« Xavier Barsalou-Duval travaille comme deux – depuis son élection en 2015, il a su se démarquer dans ses fonctions parlementaires, dans sa circonscription, ainsi que dans ses interventions médiatiques. Je crois sans l’ombre d’un doute que c’est la personne tout indiquée pour me représenter sur la colline d’Ottawa. Xavier a toute ma confiance. Il fera un excellent travail », a déclaré Martine Ouellet.