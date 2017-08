Marjorie Lajoie et Zachary Lagha gagnent une médaille d’argent dans un Grand Prix junior de l’ISU

Crédit photo : Patinage Rive-Sud

La Bouchervilloise Marjorie Lajoie et son partenaire Zachary Lagha ont gagné la médaille d’argent en danse le 26 août dernier lors de la première étape du circuit du Grand Prix junior de patinage artistique de l’ISU (la fédération internationale de patinage sur glace) à Brisbane, en Australie. Deux couples russes ont remporté la médaille d’or et de bronze à ces mêmes épreuves.

« C’était stressant, mais nous sommes heureux de ce que nous avons accompli. Nous n’avions jamais participé à un Grand Prix si tôt dans la saison; donc, en tenant compte des circonstances, c’est bien », a mentionné la jeune athlète de l’école secondaire de Mortagne.

Le duo a réalisé sa meilleure performance en quatre participations dans un Grand Prix junior; les deux patineurs ont terminé en sixième place aux championnats du monde juniors la saison dernière. « Quand vous commencez à vous concentrer sur les résultats, cela ne fonctionne jamais. Nous voulions simplement bien faire et bâtir à partir d’ici parce que nous savons que nous pouvons faire mieux », a ajouté Zachary Lagha.