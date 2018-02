Marjorie Lajoie vise un top 5 aux Championnats du monde

Patinage artistique

Sacré champion canadien dans la catégorie junior, le couple de patineurs artistiques Marjorie Lajoie et Zachary Lagha participera aux Championnats du monde juniors, à Sofia, en Bulgarie, du 5 au 11 mars prochain.

« On vise un top 5, mais idéalement, on aimerait obtenir une quatrième position. Toutefois, on ne veut pas se mettre trop de pression », mentionne Marjorie Lajoie au cours d’une entrevue téléphonique.

De la pression? Oui, les deux athlètes en subissent. « J’en vis beaucoup et on s’en met aussi nous-mêmes. Mais c’est le fun en même temps. C’est qu’il en faut pour bien performer », confie la Bouchervilloise âgée de 17 ans, et étudiante au programme Sport-études à De Mortagne.

Record canadien

Aux Championnats du monde qui se tenaient en janvier dernier à Vancouver, le couple a décroché, pour une deuxième année consécutive, la médaille d’or en danse sur glace dans la catégorie junior. Il a de plus battu le record canadien pour une seconde fois avec un total de 154,40 points.

« On est content, mais pas surpris d’avoir remporté la médaille d’or. On s’y attendait, car l’an dernier, on l’avait gagnée. Mais on est très surpris d’avoir battu le record canadien, car au programme long, un élément valant cinq points avait été retiré », explique Marjorie.

L’an dernier, le couple avait battu le record canadien junior qui était détenu depuis onze ans. En 2016, il avait obtenu l’argent.

Une collection de médailles

Le duo s’entraîne avec Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon chaque après-midi au Complexe récréatif Gadbois, à Montréal. En décembre dernier, il a terminé avec une sixième et dernière position à la finale du Grand Prix, au Japon. « J’avais eu une blessure sérieuse et une commotion cérébrale peu de temps avant, ce qui nous avait empêchés de nous entraîner durant un mois et demi. On a juste eu le temps de le faire deux semaines avant la compétition, donc nous n’étions pas au top de notre force. Mais compte tenu des circonstances, nous sommes satisfaits. On a donné le meilleur de nous », commente Marjorie.

En octobre, le couple avait triomphé en danse sur glace au Grand Prix Junior ISU en Croatie. Et plus tôt, en août, il avait gagné la médaille d’argent à la première étape du circuit, à Brisbane, en Australie.

Rêve olympique

Trop jeune pour PyeongChang, le couple caresse le rêve olympique. « C’est sûr que je rêve aux Jeux olympiques. On aimerait bien aller à ceux de 2022, sinon, à ceux de 2026. »

Pour être nommés dans l’équipe nationale, les patineurs devaient se classer parmi les cinq meilleurs dans les disciplines seniors de patinage en simple, de patinage en couple ou de danse