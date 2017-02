Marjorie Lajoie et Zachary Lagha battent un record canadien en danse sur glace

Crédit photo : Lynn Desmarais, école De Mortagne

(Communiqué école secondaire De Mortagne)

Marjorie Lajoie, une Bouchervilloise étudiant au volet Sport-études en quatrième secondaire à l’école De Mortagne de même que son partenaire, Zachary Lagha, gradué du même programme et maintenant étudiant au collégial, viennent de battre le record canadien junior qui était détenu depuis 2005 par que Tessa Virtue et Scott Moir, deux fois champions du monde, médaillés d’or aux Jeux Olympiques de Vancouver et médaillés d’argent aux Jeux Olympiques de Sotchi.

Les deux jeunes athlètes de 16 et 17 ans ont réussi cet exploit en décembre dernier lors des Défis de Patinage Canada à Pierrefonds, une compétition réunissant les meilleurs de chaque province pour une ultime qualification aux Championnats Canadiens en janvier. Avec encore trois ans d’admissibilité junior, ils ont dominé leur catégorie, l’emportant par près de 20 points d’avance sur leurs plus proches rivaux, avec une note totale de 153,86. Un mois plus tard, le couple a également remporté le titre de Champions Canadiens junior 2017 en danse sur glace, championnat qui se déroulait le mois dernier à Ottawa. Le duo a été en tête de liste de sa catégorie avec près de 14 points d’avance sur la deuxième place. Malgré qu’ils n’ont que 16 et 17 ans, ces patineurs cumulent maintenant trois titres de champions canadiens et ont réussi à se hisser cette saison au 4e rang du classement national officiel combinant les juniors et les séniors.

Marjorie et Zachary s’entraînent sous la gouverne de Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon à Montréal. Cumulant déjà les titres de champions canadiens pré-novice, novice et junior, ils ont fait une entrée remarquée chez les juniors la saison dernière, en devenant déjà champions québécois et vice-champions canadiens.

Ils se préparent maintenant pour les Championnats du monde Junior qui aura lieu à Taipei en mars. À leur première expérience l’an dernier en Hongrie, ils s’étaient hissés au 13e rang.