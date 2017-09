Mario Tessier vend sa maison de Boucherville

Crédit photo : Re/Max

Le comédien et animateur Mario Tessier vise-t-il la simplicité volontaire ? L’histoire ne le dit pas, mais ce qui est certain, c’est qu’il vient de mettre en vente sa luxueuse maison située dans le secteur Le Boisé de Boucherville pour la modique somme de 1 675 000 $ La maison est située sur la rue Des Châtaigniers.

Le petit château, propriété située dans ce secteur sélect, comprend quatre chambres, trois salles de bain, un cellier magnifique, un espace bibliothèque, un cinéma maison, un méga walk-in et une vaste cour arrière boisée avec piscine creusée, bien évidemment.

La salle de sport donne vraiment envie de s’entraîner avec ses nombreux équipements et appareils de mise en forme.

On ne sait pas si Mario Tessier veut déménager « dans plus petit », ou s’il veut quitter complètement Boucherville.

Si l’envie vous prend de faire une offre à Mario, faites la visite virtuelle complète de la propriété, rendez-vous sur le site

« www.centris.ca »et faite une recherche sur les propriétés de plus de 1.5 million $ à Boucherville