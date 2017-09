Mario Gervais se porte candidat au poste de conseiller indépendant dans le district 1 à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Afin d`assurer une continuité et ayant comme objectif de mener à bien les dossiers en cours et relever de nouveaux défis, je vais de nouveau poser ma candidature comme conseiller municipal indépendant dans le district 1 de la ville de Contrecoeur.

Fier du travail accompli au cours des 4 dernières années et des investissements et améliorations dont a bénéficié le district 1, je propose ma candidature pour un second mandat comme conseiller du district 1. Plusieurs dossiers et améliorations sont à compléter dans le district 1, un quartier en plein développement résidentiel représente de nombreux défis, le développement résidentiel en plein essor, le développement commercial du secteur des Patriotes, le Pole Logistique et le développement industriel de la Zone Industrialo-Portuaire, sont en constante évolution.

Ayant siégé au sein des conseils d`administration de la Coop Sante de Contrecoeur et du Parc Nautique de Contrecoeur; en plus d`avoir été le conseiller désigné au Services des Travaux Publiques; Comité de Circulation Urbaine; Développement Durable, Embellissement et Environnement; Comité des mesures d’urgence; Comité Consultatif Contrecoeur Économique et en fin ayant siégé à la MRC Marguerite d`Youville pour représenter la ville de Contrecoeur, ces expériences font de moi un candidat de choix pour représenter les citoyens du district 1 de la Ville de Contrecoeur.

Mario Gervais candidat au poste de conseiller indépendant, District 1, Ville de Contrecoeur