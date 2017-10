Une Marche toutes couleurs unies à la Commission scolaire Marie-Victorin le vendredi 6 octobre

Crédit photo : CSMV

Pour une quatrième année, près de 600 élèves provenant de différents établissements scolaires de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) marcheront dans les rues de la ville de Longueuil à l’occasion de la Marche toutes couleurs unies.

La marche de cette année est une célébration et une ouverture à la diversité sous toutes ses formes soit, culturelle, ethnique, etc. Ce grand rassemblement s’inscrit dans la continuité des marches précédentes contre l’intimidation qui avaient pour objectif de sensibiliser les élèves et l’ensemble de la population à l’importance de valoriser la non-violence et de promouvoir les valeurs qui s’y rattachent, dont l’entraide, l’écoute et le respect.

Les marcheurs partiront du métro Longueuil à 10 h et se rendront jusqu’au siège social de la CSMV, soit au 13, rue Saint-Laurent Est. La CSMV remercie d’ailleurs le transporteur Transco qui assurera le déplacement de nombreux élèves vers le lieu de l’événement ainsi que le Service de police de l’agglomération de Longueuil qui en assurera la sécurité.

(Source : Commission scolaire Marie-Victorin)