La marche Source Bleue de retour le dimanche 6 mai

Crédit photo : Fondation Source Bleue

Les adeptes de la randonnée pédestre, experts ou néophytes, de même que tous ceux qui ont le goût d’encourager une cause humanitaire remarquable sont conviés à participer à la 9e marche au profit de la maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville le dimanche 6 mai prochain. Ce grand rassemblement de solidarité envers les personnes qui passent leurs derniers jours à cet établissement constitue l’une des deux activités de financement annuelles qui aident à combler le budget d’opération de la maison. En ce sens, l’initiative est capitale. L’activité se tient durant la Semaine nationale des soins palliatifs.

Les participants auront le choix de s’inscrire à l’un des deux parcours, soit cinq ou dix kilomètres. Ils auront l’occasion de marcher en groupe, à leur rythme, dans les rues de la municipalité, selon un trajet pré-établi. Pour être précis, il ne s’agit pas de course, ni de compétition ou d’épreuve sportive. Il est recommandé aux personnes âgées ou aux familles accompagnées d’enfants de choisir le parcours de 5 km.

Les organisateurs – la Fondation Source Bleue – rappellent que l’appui financier des participants permet d’offrir dignité, réconfort, contrôle de la douleur et répit aux proches, aux patients et à leur famille. Ils prévoient réunir quelque 800 marcheurs à cet événement d’envergure; c’est du moins l’objectif qu’ils se sont fixés. En termes financiers, ils visent à recueillir quelque 200 000 $ par le biais des frais d’inscription et des dons. L’année dernière, la 8e édition de cette marche avait permis d”amasser 168 000 $.

Les entreprises et citoyens corporatifs sont invités à inscrire leurs employés afin d’apporter leur soutien à cette cause sociale des plus dignes. Plusieurs équipes reviennent à chaque année pour appuyer la maison Source Bleue. Il est possible de s’inscrire à cette marche ou de faire un don en se rendant sur le site web de l’organisme.

Le 9 mai, un service gratuit de navettes à bord d’autobus du Réseau de transport de Longueuil sera offert à partir du stationnement incitatif Montarville (près de l’accès à la route 132) vers la Maison Source Bleue.