Marché public – Talents recherchés pour les animations hebdomadaires

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie est à la recherche d’artistes qui souhaitent offrir des prestations lors de la prochaine saison du Marché public de Sainte-Julie qui se déroulera du 14 juin au 13 septembre 2018.

Lieu de rencontre incontournable au coeur du Vieux-Village, le marché public se tient les jeudis dans le stationnement du 550, boulevard Saint-Joseph de 16 h à 19 h 30. Il attire chaque semaine des milliers de visiteurs. En plus de découvrir de nouveaux produits en visitant les producteurs et commerçants présents, le public profite d’animations diversifiées. On y retrouve donc une belle ambiance et une expérience de visite unique.

Comment soumettre une candidature?

Les artistes sélectionnés devront offrir deux animations d’une heure et un cachet leur sera offert. Les personnes intéressées à offrir des prestations de chant, de musique, de magie, de danse, d’art du cirque, d’art visuel ou d’animation de toute sorte peuvent envoyer leur offre de service ainsi que du matériel audio ou vidéo (si possible) par courriel à l’adresse loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca.