Marathon SSQ de Longueuil : un nouveau départ pour la 2e édition

Crédit photo : Ville de Longueuil

(Communiqué de la Ville de Longueuil)

Ayant connu un succès retentissant l’an dernier avec plus de 3000 participants, le Marathon SSQ de Longueuil revient en force le dimanche 21 mai 2017 dans le cadre de la fin de semaine d’activités familiales des 36 H en action. Des parcours renouvelés, un nouveau site d’accueil situé au Colisée Jean-Béliveau, un trajet de 3 km ajouté au circuit et un Salon des saines habitudes de vie revampé figurent parmi le lot de nouveautés pour cette deuxième année. La Ville invite la population à s’inscrire dès maintenant et à participer à ce rendez-vous printanier qui promet d’être riche en émotions.

Un nouveau site, un nouveau circuit

Situé en plein cœur de la ville, au 1755, boulevard Jacques-Cartier Est, le Colisée Jean-Béliveau correspondra davantage aux besoins des participants. De plus, les trajets se feront sur dénivelés plats et rapides en milieu urbain et dans un environnement naturel. Rappelons également que le parcours du 42,2 km s’effectuera en deux boucles de 21,1 km et qu’il s’inscrit dans les qualifications canadiennes du marathon de Boston.

«Longueuil et ses partenaires sont fiers de faire partie des premiers marathons au Québec offerts si tôt dans la saison. Courir en bordure du fleuve, sur une artère commerciale comme la rue Saint-Charles Ouest et découvrir les attraits sublimes du parc-nature Michel-Chartrand plairont aux coureurs expérimentés ainsi qu’aux amateurs. Le Colisée demeure un choix incontesté grâce à ses infrastructures de qualité et à sa capacité d’accueil inégalée», a indiqué la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

Les départs et les arrivées des courses, ainsi que les événements familiaux de la fin de semaine, se tiendront sur ce site facilement accessible : 1 km, 3 km, 5 km, 10 km, 21,1 km et 42,2 km seront au menu.

Le Salon des saines habitudes de vie revampé

Les visiteurs du Salon des saines habitudes de vie, qui aura lieu en marge du marathon, pourront également profiter des atouts indéniables de ce nouveau lieu. En effet, un plus grand espace favorisera l’aménagement de plusieurs zones à travers lesquelles familles, épicuriens, sportifs et fins gourmets seront servis. Les coureurs seront invités, entre autres, à venir y récupérer dossard et trousse d’information. Ce salon s’inscrit à l’intérieur de la programmation des 36 H en action qui sera dévoilée plus tard au printemps.

Notons que le Marathon SSQ de Longueuil est organisé par Les Courses Thématiques, en partenariat avec SSQ Groupe financier et la Ville de Longueuil. Pour de plus amples renseignements ou pour procéder à une inscription, visitez marathon-longueuil.com.