Le Marathon SSQ de Longueuil apportera quelques nouveautés

Crédit photo : Ville de Longueuil

Inscrit à l’intérieur des activités du Festival des 36 h en action, le Marathon SSQ de Longueuil se tiendra les 19 et 20 mai au Colisée Jean-Béliveau. La Ville de Longueuil a officiellement confirmé la tenue de la troisième édition de cette course la semaine dernière en présence de la mairesse, Sylvie Parent, d’élus, de la porte-parole de l’événement, Alexandra Diaz et de nombreux partenaires.

Parmi les nouveautés au programme figure l’ajout d’un trajet du 3,5 km, une distance choisie pour courir en famille ou pour s’initier à la course à pied. Pour le parcours du 21,1 km, les participants auront le loisir de le faire soit en marchant ou en courant. Ce sera l’occasion pour certains de se mesurer à cette distance pour la première fois. Autre modification, les circuits du 1 km et du 3,5 km se tiendront le samedi 19 mai alors que les épreuves du 5 km, 10 km, 21,1 km et 42,2 km auront lieu le dimanche 20 mai. Pour ajouter à l’ambiance, six stations de musique seront déployées sur place afin que les marcheurs et coureurs puissent suivre le rythme.

L’animatrice Alexandra Diaz, une grande adepte de la course à pied, reprend son flambeau de porte-parole du marathon ainsi que du Festival des 36 h en action pour la deuxième année consécutive. En décembre dernier, elle a relevé le défi de parcourir 310 km, en courant 10 km au quotidien. De son côté, le principal organisateur et directeur d’événements chez Courses Thématiques, Éric Fleury, se montre fort enthousiaste face à cette nouvelle édition du Marathon SSQ de Longueuil. « Nous sommes honorés, pour cette troisième année, d’organiser le marathon à Longueuil. Il s’agit de l’un des plus grands événements de course à pied en Montérégie et nous déploierons, encore une fois cette année, tous les efforts nécessaires pour faire vivre une expérience unique à tous les marcheurs et les coureurs, petits et grands », a-t-il mentionné au lancement de l’activité.

« Nous avons reconduit le marathon au Colisée Jean-Béliveau afin d’être en plein cœur de la ville et de continuer à offrir des parcours plats et rapides dans un environnement tantôt urbain, tantôt naturel, et accessibles à tous », a pour sa part tenu à préciser la mairesse Sylvie Parent. Pour s’inscrire au marathon, voir le site longueuil.quebec/marathon-ssq.