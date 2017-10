La Maison Victor-Gadbois : 25 ans au service de la dignité et du respect

Crédit photo : Courtoisie

La Maison Victor-Gadbois offre gratuitement, depuis maintenant 25 ans, des soins palliatifs spécialisés à des malades de 18 ans et plus atteints de cancer en phase terminale. Grâce à son équipe spécialisée et à plus d’une centaine de bénévoles, elle permet aux gens de recontacter ou de maintenir leur sentiment de dignité dans une atmosphère calme et accueillante, où l’on privilégie le soutien, l’écoute et l’empathie.

Les responsables de la Maison Victor-Gadbois sont forts conscients que la personne en phase terminale chemine seule vers la mort et c’est pourquoi plusieurs professionnels et bénévoles sont réunis pour aider chacun de ces individus en phase palliative à « vivre » dans un entourage où tous sont à l’écoute de ses besoins physiques, psychologiques et spirituels.

Mais pour pouvoir prodiguer gratuitement ces attentions et ces soins, il faut amasser beaucoup d’argent et c’est là la dure réalité des administrateurs qui réussissent à travers vents et marées à poursuivre leur chemin grâce aux dons privés, aux dons d’organismes et à leurs nombreuses activités de financement. Ainsi, pour l’exercice financier de 2017, le coût d’opération s’élève à près de 10 000 $ par jour (9589 $). La Maison située à la limite du territoire de Sainte-Julie a donc besoin d’un financement annuel de plus de 3 500 000 $ afin d’assurer son bon fonctionnement.

Pour que la vie continue…

Heureusement, la population de la région est sensible aux bienfaits apportés par La Maison Victor-Gadbois et elle répond bien aux différentes activités de financement mises en place. Une de celles-là est la dégustation vins et fromages du Club Lions de Sainte-Julie qui se tiendra le samedi 11 novembre prochain à l’érablière Le Rossignol.

Les organisateurs précisent qu’un vin d’honneur sera servi vers 18 h 30, suivi de quatre services de fromages et pâtés comprenant deux bouteilles de vin par service. Il y aura également de la danse avec orchestre au programme, des prix de présence et des tirages. Le prix du billet pour cette 29e édition de l’activité de financement est de 85 $ par convive. Pour information, il est possible de communiquer avec Richard Greaves au (450) 649-1236, Louise Tremblay au (450) 922-2837 ou Denis Poulin au (450) 922-0424.

Tout cela est fait, comme le dit la devise de la Maison Victor-Gadbois, « Pour que la vie continue… »

L’équipe de La Maison Victor-Gadbois est composée de :

• Sept médecins disponibles pour une visite des malades sept jours par semaine et pour assurer la garde en soins palliatifs;

• Vingt deux infirmières assurant des soins 24 heures par jour;

• Une musicothérapeute;

• Un massothérapeute permettant un apaisement à différents niveaux chez le patient et ses proches;

• Des pharmaciennes se relayant pour un service quotidien de consultations, de prescriptions et de garde;

• Une psychologue accompagnant le mourant dans les moments difficiles émotionnellement. De plus elle assure un service de suivi de deuil pour la famille et les amis;

• Un aumônier aidant le malade et la famille dans le besoin, à trouver l’harmonie, la paix et la sérénité;

• Cent quinze bénévoles aidant le personnel soignant à donner au malade le confort et l’aide dont il a besoin.

L’ensemble de ces intervenants permet au malade de conserver sa dignité jusqu’aux derniers instants de sa vie. De plus, un service gratuit de consultations externes est offert aux malades de la Montérégie présentant une symptomatologie mal contrôlée reliée à leur cancer. Le médecin de l’équipe fait parvenir aux médecins traitants ses suggestions thérapeutiques.