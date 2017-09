Maison des jeunes de Verchères: 35 ans et toujours aussi jeune!

Crédit photo : Courtoisie

La Maison des Jeunes de Verchères célèbre ses 35 ans cette année! Depuis sa création, des milliers d’adolescents ont pu bénéficier de ses services, être accompagnés par des adultes significatifs au cours de cette période de changements. En ce sens, ils ont pu vivre des réussites, faire des rencontres enrichissantes, découvrir, apprendre, bref… se forger en tant que citoyens critiques, actifs et responsables. Au fil du temps, notre mdj a su s’implanter et s’imposer comme un incontournable en ce qui a trait à la jeunesse dans sa communauté.

Depuis 35 ans, la maison des jeunes offre un lieu d’appartenance et de transition, un réseau d’entraide et d’action. Elle offre du soutien individuel et collectif ainsi que des activités éducatives et préventives qui mènent à des actions communes. La MDJ, c’est le prolongement du coin de la rue, un lieu où l’on se retrouve entre amis pour flâner, rire, jouer, jaser, rêver, s’informer et réaliser des projets. C’est un milieu de vie, un second chez-soi, une grande famille!

Que vous ayez fait partie ou non de cette famille au cours des dernières décennies, toute l’équipe actuelle est heureuse de vous inviter à venir célébrer avec nous les 35 ans de cet organisme qui a toujours sa raison d’être dans notre communauté! C’est dans une formule 5 à 7 prolongée et à l’occasion de la semaine des maisons de jeunes que vous êtes conviés à la maison des jeunes le jeudi 12 octobre prochain. On se prévoit une soirée festive et sans prétention où souvenirs, découvertes et rencontres s’entremêleront autour de bonnes petites bouchées. Venez seuls, entre amis, avec votre voisin ou juste pour un p’tit coup d’oeil! Il nous fera un grand plaisir de vous accueillir!

Pour plus de détails ou confirmer votre présence, contactez-nous!

450-583-5201 – mdjvercheres@videotron.ca

En attendant, nous vous invitons fortement à aimer notre page Facebook : @mdj.vercheres. On vous réserve bien des surprises dans les semaines à venir. Un petit « clic » qui vous permettra d’apprécier à sa juste valeur tout le travail qu’accomplit la MDJ au quotidien et de découvrir qui sont les gens qui gravitent autour…