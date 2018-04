La Maison de l’Entraide de Sainte-Julie a le vent dans les voiles et offre plusieurs nouveaux services

La Maison de l’Entraide a un rôle essentiel à jouer au sein de la communauté julievilloise afin d’aider les familles vivant des situations difficiles et de soutenir celles qui sont économiquement plus faibles. Même si Sainte-Julie peut être considérée comme une ville relativement aisée, les besoins se font sentir pour une frange de sa population.

Mais à l’été 2016, une mauvaise nouvelle a bouleversé l’organisme puisqu’il fallait condamner le deuxième étage de la demeure plus que centenaire située près de l’église, coupant ainsi de près de la moitié l’espace nécessaire pour entreposer notamment les vêtements à vendre.

Les frais estimés pour le reconstruction de l’ancienne maison du bedeau datant de 1864 s’avérant beaucoup trop élevés, la direction n’a eu d’autre choix que de relocaliser ses activités, mais une chose inquiétait tout particulièrement l’organisme : il fallait trouver un nouvel espace à un coût raisonnable et espérer que la clientèle suive ce déménagement.

Après maintes recherches, les responsables ont trouvé un local dans le centre commercial où se trouve à l’autre extrémité le Dollarama. « Les gens ont suivi et il y en a même plus qu’avant!, confirme la directrice depuis trois ans, Nathalie Garand. Nous avons constaté que les jeunes viennent au nouveau local du boulevard Nobel alors qu’ils ne venaient pas vraiment à l’autre endroit. C’est important parce que la friperie est notre principale source de financement. Nous ne recevons pas beaucoup d’argent du gouvernement; nous avons besoin des gens. »

Aider encore plus les familles

Une fois rassuré, l’organisme a pu multiplier les nouveaux services afin de mieux aider sa clientèle. C’est ainsi qu’une nouvelle intervenante a été embauchée il y a peu de temps afin d’assurer une écoute et un suivi ainsi que du référencement vers les meilleures ressources auprès des gens qui en ont besoin.

Celle-ci est également en train d’organiser des sorties une fois par mois qui s’adresseraient à tous les citoyens et dont les frais seraient moindres pour la clientèle de l’organisme. On étudie présentement la possibilité d’aller à Québec, au zoo, aux pommes, etc.

On offre également depuis peu aux familles démunies des paniers de denrées au coût de 5 $ seulement qui contiennent notamment du pain, du fromage, des fruits et des légumes ainsi que de la viande provenant du IGA Marché du Faubourg de la famille Raymond et cuite par les bénévoles de L’Envolée.

Parmi ces nouveautés, il y a aussi le projet Parce qu’on a tous droit à un anniversaire (voir autre texte en page 12) et l’on est à préparer des conférences gratuites qui seraient proposées tous les deux mois afin de mieux outiller les gens qui ont recours aux services de l’organisme.

Mais au-delà de ces nouveautés, la Maison de l’Entraide a offert l’an dernier près de 40 000 $ en bons alimentaires à des familles dans le besoin et elle a pu payer plus de 25 000 $ en factures d’électricité pour éviter que ce service essentiel soit coupé.

À cela, il faut ajouter entre autres l’aide à la rentrée scolaire, les suppléments pour les lunchs dans les écoles et, bien sûr, la Guignolée et la distribution des paniers de Noël, etc.

Et, signe que ça bouge beaucoup à la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie, pendant l’entrevue, le téléphone n’a pas arrêté de sonner, les bénévoles d’entrer pour avoir des informations et la directrice de chercher des documents dans son ordinateur ou ses armoires pour appuyer certains points. « Ça n’arrête pas! Mais c’est bon signe! », de lancer avec un large sourire Nathalie Garand.

Comment pouvez-vous les aider?

– En donnant les articles en bon état dont vous ne vous servez plus :

• Vêtements

• Articles de cuisine

• Jouets/jeux

• Articles de sports

• Livres

• Autres (prenez note que nous n’acceptons plus les meubles)

Vous pouvez déposer vos dons à l’arrière de la Friperie ou dans les bacs bleus situés au IGA, au Métro ou sur le côté de l’église, rue Principale.

– En venant magasiner à la Friperie située au 1999-2 rue Nobel. Elle représente la principale source de financement pour aider les gens et elle est ouverte à tous.

Heures d’ouverture :

Mercredi : 13 h à 16 h

Jeudi : 12 h à 19 h

Vendredi : 12 h à 19 h

Samedi : 10 h à 15 h