La mairesse de Longueuil Sylvie Parent souhaite constituer un comité exécutif non partisan

La nouvelle mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a procédé lundi dernier à la nomination d’Éric Beaulieu, conseiller municipal du district Iberville, à titre de vice-président du comité exécutif. Madame Parent a également annoncé que Monique Bastien, conseillère du district Côteau-Rouge, intégrera le comité exécutif. Rappelons qu’avant l’élection du 5 novembre dernier, ces deux élus faisaient partie de cette importante instance décisionnelle.

Le comité exécutif de la Ville se compose de la mairesse, qui agit à titre de présidente, ainsi que de quatre membres du conseil qu’elle désigne. Afin de compléter sa composition, la mairesse Sylvie Parent souhaite y nommer deux élus provenant des autres formations politiques représentées au conseil et lui donner un caractère non partisan. « La population de Longueuil s’attend à ce que ses élus travaillent en harmonie au sein des différentes instances de la Ville de manière à ce que les dossiers avancent et que les projets puissent aller de l’avant. C’est pourquoi je tiens à faire une place à tous les élus afin de rechercher le consensus et de prendre des décisions réfléchies dans l’intérêt des citoyennes et des citoyens. » a précisé Mme Parent.

D’autre part, le conseil sera appelé à procéder à la nomination des élus qui formeront la Commission des finances et des ressources humaines. Afin de faire une place équitable à tous, la mairesse Sylvie Parent proposera également d’y désigner des conseillers provenant des trois partis politiques représentés au conseil. « Je passe de la parole aux actes en démontrant clairement ma volonté de mettre de l’avant les intérêts supérieurs de la Ville en préconisant une approche ouverte, stimulante et productive », ajoute la mairesse. Notons que les membres de cette commission devront faire des recommandations au comité exécutif en vue de l’adoption du budget local 2018.

La première assemblée régulière du conseil de la Ville de Longueuil s’est tenue le mardi 21 novembre 2017.

(Source : Ville de Longueuil)