Le maire Martin Damphousse nommé membre du comité exécutif de la CMM

Crédit photo : Courtoisie

Le maire Martin Damphousse a été nommé jeudi dernier membre du comité exécutif de la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal). Il s’agit d’une première pour la Ville de Varennes depuis la création cette instance en 2001. Présidé par la mairesse de Montréal, le comité exécutif veille à ce que la loi, les règlements et les résolutions ainsi que les contrats de la CMM soient exécutés.

« Je suis très honoré d’être le représentant des municipalités de la Couronne Sud de Montréal au sein de cette importante entité supramunicipale », a déclaré le maire Martin Damphousse en remerciant les mairesses et maires qui lui ont attribué leur confiance pour les représenter dans la gestion des projets métropolitains.

La CMM est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, où résident près de 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l’aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l’environnement.

(Source : CMM).