Le maire Martin Damphousse élu membre du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec

Crédit photo : Archives

Le maire Martin Damphousse a été élu, mercredi dernier, au sein du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec afin de représenter le Caucus des municipalités de la Métropole-Couronne Sud.

« Je suis très heureux de la confiance qui m’est accordée pour ce mandat et je serai honoré de représenter ma région au sein de ce conseil d’administration », a déclaré le maire Martin Damphousse. Fondée en 1919, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Ses membres comptent plus de six millions de citoyennes et de citoyens et représentent 80% du territoire (source UMQ).