Main-d’oeuvre recherchée : 500 postes à pourvoir dans les entreprises de l’agglomération

Confrontée à une pénurie de main d’oeuvre, les entreprises de la région voient leur croissance freinée par un manque de personnel pour répondre à la demande. Soucieux de leur apporter un soutien sur ce plan, Développement économique Longueuil vient de lancer une campagne d’affichage qui s’échelonnera jusqu’au 18 mai pour publiciser quelque 500 postes à pourvoir sur le territoire de l’agglomération. Cette démarche réalisée en collaboration avec les Villes du territoire se traduit par l’installation d’une vingtaine de panneaux d’affichage numérique et la mise en place d’un microsite (emploisrivesud.ca) qui énumère tous les postes disponibles.

L’initiative de DEL vise des entreprises ayant un minimum de 50 emplois à offrir. Les compagnies retenues regroupent Bombardier, Groupe Robert, Lowe’s, SherWeb, EBOX et Appcom. Parmi les 500 postes disponibles, 76 se trouvent à Boucherville. De façon plus large, les deux sociétés ayant leur siège social dans la municipalité, soit Lowe’s Canada et Groupe Robert, ont respectivement 103 et 62 postes à pourvoir sur le territoire de la Rive-Sud.

L’éventail des types d’emploi disponibles est plutôt large. Pour donner quelques exemples, il y a des postes en administration, en technologies de l’information, au service à la clientèle, en ingénierie, en ressources humaines, en marketing et comme chauffeurs.

« La tertiarisation des centres urbains à proximité facilite le recrutement manufacturier, mais n’est pas suffisante pour répondre à la demande. Nous travaillons concrètement sur plusieurs fronts pour trouver des solutions, de pair avec nos entreprises, dont celui de la promotion des postes », explique Julie Ethier, directrice générale de DEL. L’organisme réfléchit aussi à la possibilité de tenir une foire de l’emploi en collaboration avec différents partenaires. Il est aussi probable que DEL reconduise son initiative de campagne publicitaire dans un proche avenir.