Des Lynx du cégep Édouard-Montpetit honorés pour leur saison remarquable

Plusieurs athlètes membres des équipes division 1 des Lynx du Cégep ont été récompensés pour leurs performances remarquables au cours de la saison 2017-2018.

Parmi eux, Marianne St-Aubin (volleyball) a été nommée joueuse de l’année du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) en plus d’avoir été finaliste pour le titre de joueuse pancanadienne de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC), alors qu’Anthony-Fritzgérald Félisma (basketball) a été nommé recrue de l’année par le RSEQ.

Marianne St-Aubin termine en grand son parcours chez les Lynx

Au début du mois de mars, Marianne St-Aubin (Joliette) a été nommée parmi les finalistes pour le titre de joueuse pancanadienne lors du banquet du championnat canadien de volleyball féminin 2018 de l’ACSC qui se déroulait à Grande Prairie, en Alberta. À sa troisième et dernière année à Édouard-Montpetit, elle a mené les Lynx au premier rang du classement général de la saison régulière, avec une fiche de 11-7.

La joueuse de l’année du RSEQ a, de plus, terminé première de la conférence pour les attaques marquantes par manche (3,25) ainsi que pour les points par manche (3,97) et deuxième pour les as par manche. Reconnue pour sa puissance et son intensité, elle a prouvé qu’elle pouvait à elle seule changer l’allure d’un match. Elle quitte ainsi fièrement les Lynx pour poursuivre sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval, à Québec.

Anthony-Fritzgérald Félisma, un athlète à l’avenir prometteur

À sa première saison avec les Lynx, Anthony-Fritzgérald Félisma a connu beaucoup de succès au cours de la saison 2017-2018 en basketball. Il a pleinement mérité son prix de recrue de l’année en terminant premier de la ligue pour les blocs avec une moyenne de 3.1 par match et second pour les rebonds avec une moyenne de 10.4 par match. Les années à venir s’avèrent donc des plus prometteuses pour ce jeune athlète.

D’autres Lynx se distinguent

En volleyball division 1, deux étudiants-athlètes se sont démarqués au cours de la saison et ont été nommés parmi des équipes d’étoiles. Charlène Robitaille a été nommée par le RSEQ sur la deuxième équipe d’étoiles de la ligue alors que sa consœur Florence Cloutier a été nommée sur l’équipe d’étoiles du championnat provincial qui se déroulait du 23 au 25 février 2018.

Par ailleurs, parmi chacune des équipes Lynx division 1, le RSEQ a décerné un prix à l’étudiant-athlète ayant obtenu la meilleure cote R de son groupe. Parmi les Lynx, Charlène Robitaille (volleyball féminin, division 1), Victoria Lemelin-Morin de Longueuil (basketball féminin, division 1) et Cédric Djossou de Longueuil (basketball masculin, division 1) ont eu droit à cette prestigieuse distinction.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)