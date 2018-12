Lyne Rowley devient membre du CA de la Fondation Orchestre symphonique de Longueuil

Crédit photo : Fondation OSDL

L’ancienne directrice générale de la Fondation Hôpital Pierre- Boucher, Lyne Rowley, fait désormais partie du conseil d’administration de la Fondation Orchestre symphonique de Longueuil. Sa nomination vient d’être confirmée par le président de cet organisme, Jean-Jacques Rainville. « Mme Rowley est très impliquée dans son milieu depuis de nombreuses années, que ce soit en culture, dans le secteur de la santé et dans le milieu des affaires en général. Sa grande expérience de la gestion, du marketing, des communications et de la philanthropie seront un atout certain pour la Fondation », a fait valoir M. Rainville.

Lyne Rowley cumule une trentaine d’années d’expérience dans des postes de direction et comme conseillère stratégique. Elle a notamment siégé sur plusieurs conseils d’administration dont celui de la Société Alzheimer Laval, les Jeunesses musicales du Canada, la Fondation de l’Institut de gériatrie de Montréal, la Fondation Père Lindsay, le Centre de réadaptation Lisette-Dupras et bien d’autres. Sa connaissance du milieu de la culture sera un atout précieux pour permettre à la Fondation OSDL de mener à bien sa mission.

La nouvelle administratrice de la Fondation a reçu le Prix Intégrité décerné par le Réseau des femmes d’affaires du Québec Montérégie-Centre Est en 2015 après avoir obtenu le Prix Leadership de l’Association des Fondations d’établissements de santé du Québec (AFÉSAQ) en 2013.