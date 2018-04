Lutter contre le gaspillage alimentaire

Crédit photo : iStock

Les ateliers À vos frigos, qui luttent contre le gaspillage alimentaire, sont de retour à Sainte-Julie et Varennes pour une 3e année. Partagez la bonne nouvelle et / ou venez assister à l’atelier.

Le Jour de la Terre est heureux de vous annoncer que les ateliers À vos frigos, qui luttent contre le gaspillage alimentaire, seront à :

· Sainte-Julie le Vendredi, Avril 06, 2018, de 18:30 à 20:30, au IGA Famille Raymond, 2055 Rue Principale.

· Varennes le Samedi, Avril 14, 2018, de 13:30 à 15:30, au IGA du Carrefour, 1777 Route 132.

Qu’est-ce que les ateliers À vos frigos?

Le programme À vos frigos, propulsé par le Fonds Éco IGA, offre des ateliers GRATUITS dans les IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick. Pendant deux heures, en compagnie d’un expert en gaspillage alimentaire du Jour de la Terre et d’un chef de La Tablée des Chefs, les participants découvrent des trucs et astuces pour utiliser à leur plein potentiel les aliments de leur réfrigérateur, tout en dégustant des plats à base d’aliments invendus comestibles des magasins IGA.

