L’unité d’endoscopie de l’Hôpital Pierre-Boucher fait peau neuve

L’Hôpital Pierre-Boucher vient d’inaugurer la fin des travaux du projet de rénovation de son unité d’endoscopie pour lequel la Fondation Hôpital Pierre-Boucher a versé 2 M $ sur un coût total de 4 M $. Cette section de l’établissement hospitalier a été réaménagée afin de rendre les locaux plus fonctionnels et offrir une gamme de services plus complète. Au nombre des transformations effectuées, mentionnons une mise à jour aux normes de la salle de lavage pour le nettoyage des caméras utilisées lors des examens, l’agrandissement de la salle d’attente et de la salle de repos et l’ajout d’une nouvelle salle d’endoscopie pourvue d’équipements technologiques dernier cri en la matière.

Cette réalisation a permis d’augmenter le nombre d’examens d’endoscopie de 25 % et celui des colonoscopies de 33%. Ces mesures préventives ont eu pour effet de diminuer le nombre de chirurgies majeures pour le cancer colorectal : le nombre d’interventions de ce type est passé de 214 cas en 2014-15 à 168 en 2017-18. Le cancer colorectal constitue la deuxième cause de mortalité par cancer au Canada, après celui des poumons et des bronches. Il touche principalement les personnes âgées de 50 ans et plus. Son développement est lent et prévisible, d’où l’importance de faire du dépistage précoce et de bénéficier de moyens techniques pour faire des chirurgies moins invasives.

Soeur Angèle a déjà reçu un diagnostic d’un cancer de ce type. Elle a subi une laparascopie pour une tumeur du côlon gauche à l’Hôpital Pierre-Boucher il y a quelques années et se porte bien depuis ce temps.

Le directeur des services professionnel, programme santé physique et chirurgie, Dr André Simard, a remercié la Fondation Hôpital Pierre-Boucher de même que les donateurs pour la réalisation du projet de rénovation de l’unité d’endoscopie. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a désigné l’établissement hospitalier Centre pilote de dépistage du cancer colorectal pour l’ensemble du territoire de la Montérégie.

