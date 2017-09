Ludovic Grisé Farand sera le candidat du PLQ sans Montarville aux élections de 2018

Crédit photo : PLQ

Ludovic Grisé Farand sera le candidat officiel du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Montarville aux prochaines élections générales provinciales de 2018.

« Dans la dernière année, j’ai frappé à plus de 1 500 portes des quatre coins de la circonscription afin de recueillir les idées et les enjeux des citoyens de Montarville. Je suis fermement convaincu que la principale qualité d’un député devrait être son habileté à écouter. Ces rencontres avec mes concitoyens m’ont permis de récolter 50 pages de propositions que je compte continuer à bonifier grâce aux citoyens de Montarville. Elles m’ont également permis de renforcer mes liens avec mes concitoyens, de discuter de nos priorités et même d’accueillir plus de 400 d’entre eux comme nouveaux membres de notre parti », a déclaré le candidat libéral, Ludovic Grisé Farand.

Natif et résidant de la circonscription, M. Grisé Farand est fortement impliqué dans sa communauté. Il siège notamment au Comité consultatif des finances, du budget et de l’administration de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville en plus d’être membre du conseil d’administration de l’Association des propriétaires de Saint-Bruno. Comptable agréé à son compte, le nouveau candidat est également titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’une maitrise portant sur la bourse du carbone et Lac-Mégantic.

« Je vais continuer à faire ce que je fais depuis maintenant un an avec mon Projet Citoyen d’abord, c’est-à-dire d’aller à la rencontre des citoyens de Montarville afin de recueillir les enjeux qui leur tiennent à cœur. Je passerai les prochains mois à leur prouver que je suis la meilleure personne pour porter leurs idées à l’Assemblée nationale », a ajouté le candidat.

« Notre gouvernement a rétabli l’équilibre des finances publiques pour nous donner les moyens de nos ambitions. Depuis mai 2014, plusieurs dizaines de milliers d’emplois ont été créés dans notre région, près de 200 000 au Québec ; le taux de chômage n’a jamais été aussi bas qu’il l’est depuis plusieurs mois, particulièrement dans notre région qui connait une forte croissance économique ; nous avons baissé les impôts, nous avons investi massivement en santé et en éducation. Nous avons respecté nos engagements et c’est pourquoi je suis fier de pouvoir porter les couleurs du Parti libéral du Québec lors des prochaines élections. Nous devons continuer le bon travail de l’équipe libérale actuelle pour un Québec toujours plus fort et plus prospère », a conclu M. Grisé Farand.