« Ludger Duvernay doit être hissé au rang de personne historique nationale » – Xavier Barsalou-Duval

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval a demandé au Secrétariat de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada de désigner Ludger Duvernay comme personne historique nationale. C’est à la suite du dévoilement d’un buste en bronze à l’effigie du personnage, le 12 novembre 2017 à Verchères, que le député a pris cet engagement.

« J’éprouve une grande fierté du fait que ce grand patriote soit originaire de ma circonscription et je remercie infiniment le Comité du mémorial d’avoir pensé à immortaliser sa personne. Ce grand homme né à Verchères d’une famille modeste, a réellement marqué la société québécoise: élu 2 fois député à la chambre d’Assemblée du Bas-Canada, il a créé la fête nationale des Canadiens français, le 24 juin 1834, et fondé la Société Saint-Jean-Baptiste, la plus ancienne institution militante, et toujours active pour la promotion et la défense de ce peuple issu de la Nouvelle-France, qu’on appelait alors canadien, puis canadien-français, » s’est exprimé monsieur Barsalou-Duval.

« Je crois fermement que Ludger Duvernay fait partie de nos héros nationaux et que son nom mérite d’être perpétuer pour les générations à venir. Il est impératif que notre peuple se souvienne de ce grand homme qui a marqué notre histoire et c’est justement le rôle de la Commission des lieux et monuments historiques de le faire. J’ai bon espoir que ma demande sera entendue, » a renchéri le député. Il poursuit: Le Comité du mémorial a fait un bout de chemin en ravivant la mémoire de Ludger Duvernay, reste à la Commission des lieux et monuments historiques de faire le sien, » a conclu le député.

Cette démarche pour la reconnaissance de Ludger Duvernay a trouvé de nombreux appuis parmi les élus et les dignitaires de la région: entre autres, le premier ministre du Québec et ex-député de Verchères, monsieur Bernard Landry, le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, le maire de Verchères, monsieur Alexandre Bélisle, et l’auteur de la biographie de Ludger Duvernay, historien et politologue, monsieur Denis Monière. Tous ont appuyé avec conviction le député Xavier Barsalou-Duval dans sa quête pour la reconnaissance de Ludger Duvernay.