Lowe’s Canada devient partenaire du Club de soccer Boucherville

Le Club de soccer Boucherville et Lowe’s Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 630 magasins corporatifs ou affiliés sous diverses enseignes, dont RONA, Réno-Dépôt et Ace, sont fiers d’annoncer la signature d’un partenariat platine pour les saisons de soccer 2018 et 2019.

« Nous sommes très heureux de soutenir les activités du Club de soccer Boucherville à titre de partenaire platine et, de ce fait, d’encourager l’adoption de saines habitudes de vie au sein de notre collectivité », a déclaré Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Communications, affaires publiques et conformité chez Lowe’s Canada. « La raison d’être de Lowe’s Canada est d’aider les gens à aimer où ils vivent. Nous avons à cœur de nous impliquer et de redonner aux communautés qui accueillent nos magasins et nos centres administratifs. Cela est tout particulièrement vrai pour Boucherville et la Rive-Sud, où habitent la grande majorité des employés de notre siège social ainsi que leurs familles. »

« Il nous fait grand plaisir d’accueillir Lowe’s Canada dans la grande famille du soccer bouchervillois! Le soutien de partenaires majeurs tels que Lowe’s Canada est primordial au bon fonctionnement et au développement du Club », a souligné Ali Konjkave, président du Club de soccer Boucherville. « Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe de direction, qui fait preuve d’un grand enthousiasme à s’impliquer dans la communauté, notamment auprès de nos jeunes athlètes. »

À compter du début de la saison de soccer 2018, dont le coup d’envoi sera donné le samedi 12 mai, le logo de Lowe’s Canada figurera sur les chandails des équipes locales U7 à U21 ainsi que sur ceux des équipes compétitives séniors. L’entreprise sera également présente lors des deux tournois du Club de soccer Boucherville, la Classique et la Surboum, pour rencontrer les joueurs ainsi que leurs familles.