(Communiqué de la Ville de Boucherville)

La Ville de Boucherville est fière d’annoncer que l’ouverture officielle du nouveau Centre sportif Pierre-Laporte aura lieu le samedi 9 septembre prochain.

Après deux ans de travaux, et un échéancier respecté, c’est avec une immense fierté que le maire Jean Martel et les conseillers municipaux présenteront aux Bouchervillois leur nouvel espace sportif.

À 13 h 30, les gagnants du concours Facebook « Entrez au cœur du nouveau centre sportif » auront la chance d’être les 350 premiers baigneurs du nouveau centre sportif. Dès 15 h, l’ensemble de la population sera invitée à découvrir le lieu et à profiter des installations en s’amusant au bain libre.

Il est possible de participer au concours Facebook jusqu’au lundi 3 juillet, à 9 h. Les gagnants du concours seront annoncés sur notre page Facebook au cours de la semaine du 3 juillet.

Le nouveau Centre sportif Pierre-Laporte

Rappelons que le nouveau centre sportif sera doté de trois bassins (10 couloirs, 8 couloirs et récréatif), d’une glissade hydro-frein, d’un dojo pour le judo (2 surfaces de combat), d’une salle d’entraînement, de locaux administratifs, et bien plus encore. Les nouvelles installations permettront d’offrir une grande variété d’activités, qu’il s’agisse de cours d’aquajogging, de plongée sous-marine ou de plongeon, pour ne nommer que celles-là.

Pour tous les détails sur les activités et les plateaux sportifs qui seront offerts aux utilisateurs, veuillez consulter le boucherville.ca/espacesportif.