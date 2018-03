Louise Potvin continuera son mandat à la présidence-direction générale du CISSS de la Montérégie-Est

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, est heureux d’annoncer que le Conseil des ministres a procédé au renouvellement du mandat de Louise Potvin au poste de présidente-directrice générale (PDG) du CISSS de la Montérégie-Est. Son nouveau mandat débutera le 1er avril 2018. Le PDG est responsable de l’administration et du fonctionnement de l’établissement qu’il dirige et veille également à l’exécution des décisions du conseil d’administration. Il doit, en outre, s’assurer de la coordination et de la surveillance de l’activité clinique au sein de l’établissement.

Le ministre a tenu à mentionner que « Chacun des PDG qui voit son mandat renouvelé aujourd’hui est reconnu dans son milieu pour ses compétences remarquables et sa grande expérience de gestion, et a toute ma confiance pour la poursuite de ce rôle important. Je suis convaincu que ces gestionnaires de haut niveau sont les personnes les mieux placées pour relever les défis qui attendent le réseau de la santé et des services sociaux au cours des prochaines années, comme ils l’ont démontré lors de leur précédent mandat, alors qu’ils ont été appelés à œuvrer dans un contexte de changement majeur. »