Louise-Hélène St-Amand-Vanasse honorée pour sa contribution exceptionnelle en éducation

Crédit photo : CSP

Parmi les trois personnes qui ont été honorées le 28 mars dernier par le Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM), une personne de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) s’est distinguée pour sa contribution à l’avancement de l’éducation publique. Il s’agit de Louise-Hélène St-Amand-Vanasse, orthopédagogue depuis 12 ans à l’école secondaire François-Williams à Saint-Amable, qui a reçu une médaille de bronze de l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Une maturité et une vision hors du commun

Louise-Hélène St-Amand-Vanasse est une jeune orthopédagogue qui a à cœur la réussite des élèves. En 2013, inspirée par le désir de faire vivre des réussites à des élèves à risque élevé de décrochage scolaire, elle a développé le projet Étincelle, en collaboration avec Nathalie McDuff et Valérie Nadeau, respectivement directrice et conseillère en orientation à l’école secondaire François-Williams. Novateur, ce projet propose un accompagnement adapté aux besoins spécifiques d’élèves identifiés en démotivation scolaire.

Son bagage d’expériences et son désir de faire évoluer les pratiques pour outiller les élèves à réussir l’ont amenée à mobiliser toute une équipe : les écoles primaires du secteur, les services aux élèves de l’école, des organismes partenaires, dont la Maison des jeunes de Saint-Amable, et des bénévoles de la communauté. Cinq ans plus tard, le projet a fait ses preuves et fait maintenant la renommée de l’école François-Williams. À ce jour, plus de 150 élèves en ont bénéficié.

« L’accomplissement de la mission de la CSP repose sur la compétence, l’engagement et la générosité de personnes exceptionnelles », a indiqué Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à exprimer à Louise-Hélène notre vive reconnaissance, parce que son dynamisme et son engagement auprès des élèves rayonnent et sont une source d’inspiration pour toute la communauté éducative ».