Louis-José Houde et « Le français s’affiche » au cégep Édouard-Montpetit

Le cégep Édouard-Montpetit est fier de souligner l’importance du français en présentant de nouveaux témoignages, textes inédits et entrevues, dont celle avec l’humoriste Louis-José Houde.

À travers la richesse et la variété de ces contenus, disponible sur la vitrine Web du Cégep Le français s’affiche, le public pourra découvrir en quoi la langue française est utile, à la fois pour un humoriste, pour un psychologue, pour un opticien, pour un géologue et pour un technicien œuvrant dans l’industrie aéronautique. On y apprend également comment la langue de Molière prolonge « la mémoire du continent, mais ne la fonde pas », en lisant la réflexion portant sur le français, l’inuktitut et l’innu-aimun de Jean-François Létourneau, professeur de français et de littérature au Cégep de Sherbrooke.

Parmi les autres personnalités s’étant jointes à l’initiative Le français s’affiche, on retrouve Maxime Catellier, écrivain et professeur de littérature au Collège de Valleyfield, Fatine Boumeftah, étudiante en Techniques d’avionique et présidente du Conseil de vie étudiante de l’École nationale d’aérotechnique, Marie-Hélène Séguin, psychologue au Centre jeunesse de Montréal et professeure à l’Université de Montréal, Brigitte Robidas, présidente de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec et Karène Laprise, adjointe au secrétaire et à l’admission ainsi que chargée des communications aux membres à l’Ordre des géologues du Québec.

En visitant la vitrine Web Le français s’affiche, il est également possible de visionner le court-métrage Coup d’épée dans l’eau, réalisé par Cédric Corriveau-Mercier, Marc-Étienne Foster et Samuel Perrier, trois diplômés du Cégep, ainsi que les suggestions de lecture de Julie Pelland, technicienne en travaux pratiques au centre d’aide en français du campus de Longueuil, de Laurianne Boisvert, étudiante en Soins infirmiers au Cégep, ainsi que celle de Noémie Rochette et d’Anne-Charlotte Poirier, étudiantes au programme de Sciences de la nature, profil Sciences santé au Cégep.

En avril, le public est par ailleurs invité à venir rencontrer l’ancien ambassadeur et l’ancien membre du CA de l’Université Senghor, qui est affiliée à l’Organisation internationale de la Francophonie, le mercredi 18 avril 2018 à partir de 12 h 30, à la bibliothèque du campus de Longueuil.

Pour consulter les contenus du Français s’affiche, rendez-vous sur le www.cegepmontpetit.ca dans la section « Centres de référence » sous l’onglet « Le français s’affiche ».

(Source : cégep Édouard-Montpetit)