L’OSDL renouvelle sa formule pour la saison de concerts 2018-2019

L’Orchestre symphonique de Longueuil a apporté quelques changements à sa formule usuelle pour la prochaine saison de concerts 2018-2019. En résumé, la série Grands Concerts comportera trois soirées de musique plutôt que quatre tandis qu’un nouveau segment nommé série Concerts pour tous vient bonifier le menu. Quant à la série Concerts Intimes, elle demeure similaire aux années précédentes en proposant trois soirs au cours desquels l’Orchestre de chambre accueille différents invités, à l’église Sainte-Famille de Boucherville.

« Notre motivation première consiste à vouloir nous surpasser. La préparation de la nouvelle saison a représenté une somme importante de travail », a indiqué d’entrée de jeu le président du CA de l’OSDL, Jean-Marc Léveillé, au lancement de la programmation à l’hôtel de ville de Longueuil. M. Léveillé a également confirmé le départ à la retraite du directeur général, Gilles Choquet, qui était en poste depuis neuf ans. Quant au chef et directeur artistique Marc David, il entame sa dernière année auprès de l’Orchestre, après l’avoir conduit durant 25 ans.

La nouvelle saison de l’OSDL amènera de nouveaux chefs d’orchestre au pupitre. Ceux-ci ont en commun de convoiter le poste laissé libre par le départ de M. David. L’Orchestre accueillera aussi un chef en résidence pour les prochaines années.

Au programme

La série Grands Concerts fera place à quelques invités de marque. En début de saison, le 27 septembre, le trompettiste solo de l’OSM, Paul Merkelo, jouera le Concerto pour trompette du compositeur torontois John Estacio. Les spectateurs auront aussi le loisir d’entendre des extraits de West Side Story, de Bernstein, et la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Le jeune violoncelliste Bruno Tobon sera le soliste invité au concert Passion classique qui sera à l’affiche le 14 février 2019. Le musicien jouera le Concerto pour violoncelle de Saint-Saëns. Également au menu, une oeuvre de Louis Babin en introduction et la Symphonie no 2 de Brahms. Les opérettes françaises seront mises en valeur le 2 mai 2019 alors que des chanteurs de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal interpréteront des extraits d’airs connus de ce style. La Chorale les Mélodistes sera également sur scène.

La nouvelle série Concerts pour tous s’adresse à un large public de tous les groupes d’âge. Pour la première fois, l’OSDL se produira au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois le dimanche 21 octobre en après-midi. Un conte musical sur l’univers de Beethoven servira de trame de fond à cette présentation. Le comédien Sylvain Massé et le pianiste Tristan Longval-Gagné seront les artistes invités sur scène.

Pour le traditionnel concert de Noël le 6 décembre au Théâtre de la Ville, l’OSDL recevra la chanteuse de jazz Ranee Lee et la pianiste Julie Lamontagne. Les airs de Noël seront jazzés, il va de soi. Un autre volet des arts de la scène sera au programme le dimanche 17 mars, en après-midi, toujours à la salle Pratt & Withney : l’OSDL accueillera les élèves de l’École nationale de cirque. Jonglerie, contorsions, prouesses aériennes et autres élucubrations scéniques avec de la musique symphonique en arrière-plan. De la magie dans l’air.

Pour ce qui est de la série Concerts Intimes à l’église Sainte-Famille, une soirée Tango le jeudi 1er novembre avec la soprano Stéphanie Lessard et la Société chorale de Saint-Lambert. La harpiste attitrée de l’OSDL, Annabelle Renzo, sera la soliste invitée du concert Harpes et cordes le jeudi 10 janvier 2019 tandis que les instruments à vent seront mis de l’avant le 4 avril avec des oeuvres de Gounod, Pierre Mercure, Dvorak et Richard Strauss. Comme toujours, les musiciens de l’OSDL continueront de charmer le public.