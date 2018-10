L’OSDL et la GMMQ renouvellent l’entente collective pour cinq ans : la Montérégie y gagne avec plus de concerts!

Crédit photo : OSDL

L’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) ont procédé à la signature officielle du renouvellement de leur entente collective. La flexibilité est l’une des grandes particularités de cette entente, qui permettra entre autres à l’OSDL d’élargir son offre de concerts en Montérégie, tout en maintenant de bonnes conditions de travail et de rémunération à ses musiciens.

« Notre grand objectif visait à offrir aux collectivités de la Montérégie un plus large éventail de rendez-vous musicaux accessibles et rassembleurs, de façon à attirer davantage de clientèles et à ancrer la richesse culturelle que représente l’OSDL sur la Rive- sud », souligne le président du conseil d’administration de l’OSDL, Jean-Marc Léveillé. « Je tiens à remercier Gilles Choquet pour sa solide contribution au succès de cette démarche, alors que celle-ci a été menée avec succès sous sa direction générale avant son départ à la retraite », a ajouté M. Léveillé.

« Il était important dans cette entente que l’OSDL puisse bonifier son offre de concerts, tout en offrant toujours des conditions de travail intéressantes pour les musiciens. Nous saluons les efforts des deux parties dans cette négociation et le travail de monsieur Gaétan Chénier, président du comité de négociation des musiciens » précise Luc Fortin, Président et Directeur Général par intérim de la GMMQ. Bernard LeBlanc, directeur de la division des services symphoniques pour la Fédération Canadienne des Musiciens (FCM), avait été mandaté par la GMMQ pour agir comme négociateur dans ce dossier.

La GMMQ représente les 52 musiciens professionnels de l’Orchestre. La nouvelle entente couvre une période de cinq ans, de 2017 à 2022, et a été négociée dans un climat ouvert et réceptif de part et d’autre.

Outre les paramètres salariaux liés aux répétitions et aux concerts, la direction de l’OSDL et ses musiciens se sont entendus pour que l’Orchestre symphonique de Longueuil puisse faire davantage de promotion de ses prestations musicales sur support numérique et sur les réseaux sociaux. Il sera également possible pour l’OSDL et ses musiciens d’offrir des rendez-vous musicaux à l’aide de plus petites formations qu’un orchestre de chambre.

Les musiciens de l’OSDL gagnent également en nombre de prestations garanties, à niveau variable, selon le type d’instrument et sa position dans l’orchestre.

(Source : OSDL)