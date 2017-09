L’orgue de l’église Sainte-Famille résonne pour le 350e

L’orgue a résonné le dimanche 17 septembre dernier alors que Vincent Boucher, organiste virtuose, a offert un concert devant de nombreux mélomanes.

La série des concerts d’orgue à l’église Sainte-Famille s’est poursuivie en continuité avec les festivités du 350e anniversaire de Boucherville. Il s’agissait de la 112e activité.

Cette fois-ci, l’organiste invité Vincent Boucher a interprété une collection d’œuvres de Scarlatti, d’Haendel, de Pachelbel et de Bach. Grâce à la participation des productions Mégamix et Unimage TV, les spectateurs pouvaient voir et apprécier son jeu fascinant projeté sur deux écrans géants; les croisements de main, les changements de clavier et la coordination avec le pédalier étaient captivants.

Musicien qui a remporté de nombreux prix et distinctions, Vincent Boucher est organiste titulaire de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Il est également un expert en finance. Il détient un doctorat en interprétation de l’Université McGill, a perfectionné son art à Vienne et à Paris, et il est diplômé des HEC. Il travaille pour une grande firme de placement.

Pour clore cette série, l’organiste titulaire de l’église Sainte-Famille, Denis Alain Dion, offrira un concert en ce lieu saint le 19 novembre. L’entrée est gratuite, mais les contributions sont les bienvenues.