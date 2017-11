L’orgue dans toutes ses facettes à l’église Sainte-Famille

Dernier concert du 350e de Boucherville

L’orgue était à l’honneur le dimanche 19 novembre dernier alors que l’organiste titulaire de l’église Sainte-Famille, Denis Alain Dion, a donné un concert permettant de découvrir toutes les facettes musicales qu’offre cet instrument exceptionnel.

Ce dernier concert d’une série de quatre était présenté dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de la ville de Boucherville, M. Dion avait concocté un programme spécial mettant en valeur l’orgue Casavant dans lequel il a exploré toutes les possibilités que propose cet instrument plus souvent associé à la musique d’église.

Durant le premier volet, l’organiste a interprété deux pièces sacrées de Jean-Sébastien Bach. Il a ensuite introduit l’orgue de théâtre, transportant ainsi les mélomanes vers l’époque où il était joué dans les salles de cinéma pour accompagner les films muets. M.Dion a par la suite choisi une œuvre de Louis Marchand pour présenter l’orgue classique et romantique caractérisé par la manière dont s’exécutent les jeux de chaque tuyau.

Pour représenter l’orgue mystique et moderne, le public a pu entendre certaines de ses compositions, puis le musicien y est ensuite allé d’une improvisation inspirée de deux pièces musicales, dont l’une avait été suggérée par l’abbé Carmelain. Grâce à la participation des productions Mégamix et Unimage TV, les spectateurs pouvaient voir et apprécier son jeu projeté sur deux écrans géants

M.Dion a à son actif une quinzaine de mélodies. « J’aime beaucoup composer. Pour moi, c’est plus qu’un passe-temps, c’est presque un besoin », a-t-il confié au journal. Il a notamment composé un requiem pour les messes des défunts. Détenteur d’une maîtrise en musique, il est également directeur musical du chœur Ad Hoc.