L’Orchestre symphonique de Longueuil se produira au parc Michel-Chartrand le 6 juillet

Crédit photo : Crila Photo

L’Orchestre Symphonique de Longueuil (OSDL) est fier de présenter à nouveau un Grand concert en plein air dans le cadre du Sommet des arts et de la musique de Longueuil (SAM). L’événement, auquel les citoyens de l’Agglomération de Longueuil sont conviés gratuitement, se tiendra le vendredi 6 juillet, à 19h30, au parc Michel-Chartrand à Longueuil.

Pour cette édition 2018, les musiciens de l’OSDL, sous la direction de Maestro Marc David, occuperont la scène avec Brigitte Boisjoli qui se produira pour la première fois avec un orchestre symphonique. « Je suis très heureuse de partager la scène avec la puissance d’un orchestre symphonique pour la première fois de ma carrière! Je proposerai, entre autres, des chansons du répertoire de Luc Plamondon et de Patsy Cline et je n’ai aucun doute qu’avec plus de 50 musiciens, l’émotion sera au rendez-vous! Au plaisir de vous y voir ! » a déclaré Brigitte Boisjoli, une artiste reconnue pour sa voix unique et sa personnalité des plus dynamique!

Les Grands Concerts Plein Air de l’Orchestre Symphonique de Longueuil attirent chaque année des milliers de participants. Ils sont une occasion exceptionnelle de rassemblement festif, où jeunes et moins jeunes se retrouvent pour une soirée mémorable en plein air.

Il s’agit également du concert qui marquera la fin de la Saison 2017-2018 pour l’OSDL.