L’Orchestre symphonique de Longueuil et Brigitte Boisjoli en grand concert sous les étoiles vendredi au parc Michel-Chartrand

À nouveau cette année, le parc Michel-Chartrand sera bercé par les douces mélodies de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), dans le cadre du Sommet des Arts et de la Musique de Longueuil (SAM), alors que Brigitte Boisjoli se joindra aux musiciens le 6 juillet, à 19 h 30. La Ville invite la population à apporter ses chaises et à venir vivre ce grand concert dans un des plus beaux parcs de la Rive-Sud!

« Le grand concert en plein air au parc Michel-Chartrand est devenu un classique de la programmation estivale de Longueuil. Cet événement phare du SAM attire, année après année, des milliers de festivaliers et s’ajoute à une centaine d’événements gratuits qui font de la Ville une destination culturelle incontournable », a déclaré la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Le SAM donne le ton à la chaude saison!

Du 5 au 8 juillet, la Ville présente le Sommet des Arts et de la Musique de Longueuil (SAM). La chorale Arc-en-ciel donnera une prestation en plein air le jeudi 5 juillet dans le stationnement adjacent à la Maison de la culture de Longueuil. Une journée Cirque dans la rue, en collaboration avec MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, vous attend sur la rue Saint-Charles Ouest le samedi 7 juillet. Animation pour toute la famille, spectacle de Truck Stop où cinq interprètes et un musicien nous font voyager dans leur spectaculaire roulotte à cirque, et cinéma extérieur sont au menu de cette journée totalement renversante! De son côté, l’Estival de Canes mettra en scène la création de fresques en direct par plusieurs graffeurs de renom au parc de la Cité, du 6 au 8 juillet. Des artistes du rap fouleront la scène lors de ces trois journées, dont le groupe Gros Big qui offrira une prestation le samedi 7 juillet à 19 h. Finalement, des artistes de la relève en arts visuels offriront un parcours artistique dans l’espace public, toujours au parc de la Cité, à compter du 6 juillet. D’ailleurs, vous pourrez y rencontrer les artistes le dimanche 8 juillet, de 14 h à 17 h. L’exposition en plein air se poursuivra tout l’été.

Stationnement et navettes gratuites

La Ville vise la mise sur pied d’activités écoresponsables en faisant la promotion des transports actifs et du transport en commun. Ainsi, en partenariat avec le Réseau de transport de Longueuil (RTL), des navettes assureront gratuitement le transport le 6 juillet, entre le parc Michel-Chartrand et le Colisée Jean-Béliveau, où le stationnement sera sans frais. Notez qu’un stationnement pour personnes à mobilité réduite et pour véhicules électriques sera offert directement au parc Michel-Chartrand (places limitées), de même que des stationnements pour vélos aux entrées du site.

Pour plus de détails sur la programmation du SAM, visitez longueuil.quebec/SAM ou communiquez avec la ligne Info-culture au 450 463-7181.

(Source : Ville de Longueuil)