L’or pour Alicia Pineault et l’argent pour Samuel Turcotte, de Varennes, aux Championnats québécois

Crédit photo : Danielle Earl

Des patineurs artistiques d’ici vers le championnat canadien

Des patineurs de la région se sont qualifiés pour faire partie de l’équipe du Québec 2017-2018 lors des championnats provinciaux qui se tenaient au complexe sportif Duval auto, à Boucherville, les 4 et 5 octobre.

De Varennes, Alicia Pineault a remporté la médaille d’or dans la catégorie dames seniors, et Samuel Turcotte, l’argent, chez les juniors messieurs.

La compétition a réuni près de 500 patineurs, dont 158 athlètes ont réussi à se qualifier pour tenter de représenter le Québec aux Championnats nationaux pour la saison 2018. Parmi eux, notons également les couples de Boucherville, Katherina et Nicolas Frantz, dans la catégorie junior; chez les pré-novices, Maxence Dubeau et Ophélie Noël (cette dernière est de Saint-Lin-Laurentides); et Anne-Marie Lavoie et Anthony Vézina; chez les dames pré-novices, Camille Boucher; et en danse pré-novices, Alice Patenaude.

La prochaine étape pour ces patineurs sera le Défi de Patinage Canada 2018 du 29 novembre au 3 décembre qui leur permettra de se qualifier pour les Championnats nationaux de patinage artistique.

À signaler que le couple de patineurs bouchervillois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha est déjà qualifié pour les championnats canadiens. Ils participeront au début de décembre à la finale des Grands Prix de l’Union internationale de patinage, au Japon, chez les juniors en danse.