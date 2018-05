L’OQLF remet un prix honorifique à l’École nationale d’aérotechnique

Crédit photo : ÉNA

L’Office québécois de la langue française a décerné un prix Mérite du français au travail, dans le commerce et dans les technologies de l’information, catégorie Établissement d’enseignement, volet Langue du travail à l’École nationale d’aérotechnique, lors de son récent Gala des Mérites du français 2018. Cette marque de reconnaissance récompense les efforts déployés par cette institution pour valoriser l’enseignement en français dans une industrie où l’anglais occupe une place importante.

Les honneurs ont été rendus aux 19 professeurs du programme de Techniques de génie aérospatial (TGA) qui enseignent le logiciel CATIA en français et qui s’engagent au quotidien à faire connaître la terminologie de leur domaine en français. Le logiciel CATIA, largement utilisé dans le secteur de l’aérospatiale pour la conception de composants d’aéronefs en 3D, est configuré en français sur l’ensemble des postes informatiques du programme de TGA. Chaque année, environ 85 étudiants obtiennent leur diplôme dans cette formation.

« Je félicite les lauréats désignés par l’Office québécois de la langue française lors du Gala des Mérites du français 2018. En soulignant des réalisations qui témoignent de la vivacité de notre langue et qui ancrent celle-ci dans la réalité des citoyens, cette soirée illustre bien l’engagement et la passion d’une multitude de Québécois qui sont fiers de protéger et de promouvoir la langue française », a mentionné la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Marie Montpetit.