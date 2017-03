L’OQLF récompense le Cégep Édouard-Montpetit

Crédit photo : Cegep Édouard-Montpetit

(Communiqué du Cégep Édouard-Montpetit)

Le Cégep Édouard-Montpetit vient de recevoir le prix des Mérites du français, catégorie Organisation d’au moins 100 employés – Promotion de la langue française, de l’Office québécois de la langue française.

Le Cégep s’illustre ainsi parmi les organismes publics au Québec qui accordent une place de choix au français dans leur milieu. C’est lors du Gala des Mérites du français de l’OQLF, le 22 mars 2017, que l’établissement d’enseignement a reçu les honneurs. Devant une salle comble, huit entreprises et organismes de toutes tailles ont été récompensés pour les efforts déployés au cours de l’année 2016 en matière de promotion et de valorisation du français.

« C’est un grand honneur de recevoir ce prix de la main d’une institution phare comme l’OQLF, a affirmé madame Rachel Belzile, directrice adjointe des études au cégep Édouard-Montpetit. En tant qu’établissement scolaire francophone, nous sommes fiers de valoriser le français, de célébrer sa beauté et sa richesse et de le faire rayonner auprès des 16 000 membres de notre communauté collégiale et même au-delà de nos murs. » Madame Belzile a tenu du même souffle à souligner l’implication exceptionnelle de tous les professeurs, étudiants, membres du personnel et de la direction du Cégep qui travaillent à la réalisation d’initiatives pédagogiques et parascolaires mettant de l’avant la langue française.

Des initiatives porteuses au service du français

Parmi l’éventail d’activités déployées à son campus de Longueuil et son École nationale d’aérotechnique en 2016, on retrouve Le français s’affiche, une vitrine Web regorgeant de capsules vidéo et de contenus riches et ludiques. Les francophiles peuvent, entre autres, y découvrir des textes inédits portant sur le rapport à la langue de nombreux auteurs, dont Benoit Melançon, Gilles Vigneault et Mathieu Blais; des témoignages de gens inspirants provenant de professions et de milieux variés; des jeux linguistiques sous forme d’expressions propres à diverses disciplines enseignées au Cégep ainsi que des suggestions de lecture.

On retrouve également, dans les corridors du campus de Longueuil, une bibliothèque collective « La Ruche » dont la forme alvéolée permet d’échanger des livres; Saison baroque, une revue alliant poésie et photographie, ainsi que des rencontres entre membres de la communauté collégiale et personnalités connues favorisant les discussions et la réflexion sur la langue. Mentionnons enfin toutes les activités socioculturelles qui permettent d’enrichir le séjour des étudiants dont les concours littéraires, les tournois d’impro, les pièces de théâtre, Cégeps en spectacle et les projets cinématographiques.

Il s’agit de la deuxième année consécutive que les initiatives du Cégep sont reconnues par l’OQLF. En 2016, Le français s’affiche avait reçu la mention spéciale de « centre virtuel de référence » lors de la Soirée des Mérites et des prix Francopub.