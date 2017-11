L’opposition majoritaire fait la loi à Longueuil

Il n’y a pas beaucoup d’équivoque sur qui détient le vrai pouvoir au nouveau conseil municipal de Longueuil réuni hier soir en assemblée publique.

Les 16 nouveaux élus, dont 10 de l’opposition, ont siégé ensemble pour la première fois depuis leur élection le 5 novembre. Et il n’aura fallu que quelques minutes pour que les membres de Longueuil Citoyen, l’opposition majoritaire, fassent la loi.

Dirigés par le nouveau chef de l’opposition, le conseiller Xavier Léger, les membres de Longueuil Citoyen ont imposé le choix d’un président d’assemblée, en la personne de Michel Lanctôt. Ils ont aussi rapidement renversé une proposition de composition de membres des comités des finances et des ressources humaines de la Ville présentée par la mairesse Parent, pour évacuer tous les membres de son parti, et pour y nommer leurs propres membres, tout en doublant le nombre de conseillers qui y siègeront, passant de trois à six.

Les élus majoritaires de l’opposition ont également renversé une proposition du parti Action Longueuil en ce qui a trait à la composition des membres délégués pour siéger au Réseau de transport de Longueuil (RTL). Encore là, les représentants du parti de la mairesse ont été exclus, et les nouveaux représentants sont tous des membres de l’opposition majoritaire.

Dès cette première séance, l’opposition majoritaire a clairement donné le ton. La politique de main tendue par la mairesse Parent, pour travailler ensemble, a, de toute évidence, été rejetée du revers de la main. En fait, madame Parent semble payer le prix de la rigidité de sa prédécesseure, Caroline St-Hilaire, qui n’avait pas fait beaucoup de place, dans les différents postes, comités et commissions, aux élus qui n’étaient pas de son parti. Un des membres du groupe de l’opposition, le conseiller Jacques Lemire, n’a d’ailleurs pas manqué de blâmer le parti de la nouvelle mairesse pour la situation. « Il y a quatre ans, votre chef, Caroline St-Hilaire, nous a écartés de tous les postes décisionnels, que ce soit moi, Jacques Poitras ou encore Robert Myles. Il n’était alors pas question de travailler ensemble avec l’opposition. Ce soir, vous voulez que l’on travaille ensemble. Je comprends, vous êtes minoritaires. Nous agissons de la même manière, c’est à notre tour.»

Tous les postes sur les commissions et comités, tout comme au RTL, offrent des rémunérations supplémentaires aux élus, ce qui a fait dire à la mairesse Parent que les nouveaux ajouts de conseillers aux différentes commissions allaient coûter un million de dollars de plus aux contribuables, annuellement.

Comité exécutif

En fait, la principale prérogative de la mairesse Parent, qui ne compte que cinq membres de son parti Action Longueuil, est de pouvoir nommer les membres du comité exécutif de la Ville. Avant la séance du Conseil, Sylvie Parent a annoncé avoir choisi et nommé deux conseillers de sa formation au comité exécutif, soit Monique Bastien et Éric Beaulieu. Elle a dit laisser deux postes ouverts, idéalement, pour que deux autres conseillers de l’opposition puissent y siéger.

À la lumière des coups de force de l’opposition, lors de ce premier conseil, il sera intéressant de voir si la politique de main tendue tiendra la route.

En terminant, signalons que la candidate battue à la mairie, Josée Latendresse, de Longueuil Citoyen, agira à titre de chef de cabinet de l’opposition.