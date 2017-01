L’Opération Nez rouge Longueuil/Rive‐Sud 2016 termine sa campagne avec brio

Crédit photo : Opération Nez rouge

(Communiqué Natation Rive-Sud)

Après une année ponctuée de records en 2015, les attentes étaient élevées à l’ouverture de la campagne qui vient de prendre fin. Les bénévoles de l’Opération Nez rouge Longueuil/Rive‐Sud auront finalement complété 1871 raccompagnements en 2016, soit 40 de moins que l’an dernier, malgré trois soirs de raccompagnement de plus. Deux records sont toutefois tombés cette année, alors que les dons amassés ont dépassé les 42 117 $ et que 210 raccompagnements ont été effectués en une même soirée, soit le 16 décembre. Au total, ce sont 1745 bénévoles, ayant formé 420 équipes, qui ont parcouru plus de 82 300 kilomètres pour ramener à bon port les automobilistes en situation de facultés affaiblies.

Les organisateurs de la campagne, qui n’ont annulé qu’une seule soirée d’opération à cause des conditions météorologiques difficiles, ne s’inquiètent pas de la diminution du nombre de raccompagnements. « Notre but est de sensibiliser les automobilistes à faire des choix responsables. Opération Nez rouge est là pour aider, mais le fait de nommer un conducteur désigné, de prendre le transport en commun, d’appeler un ami ou un taxi, ou de faire appel à des services privés de raccompagnement permet l’atteinte des mêmes objectifs, a déclaré

Marie‐Claude Asselin, porte‐parole du comité organisateur. Nous souhaitons toutefois recruter plus de bénévoles pour la prochaine campagne afin de réduire le temps d’attente pour les automobilistes désirant se faire raccompagner par Opération Nez rouge. »

Cette année encore une fois, la Tournée Party sans Déraper a permis de faire de la prévention auprès de jeunes conducteurs dans des écoles secondaires, collégiales et professionnelles de la région. En collaboration avec Educ’alcool et le Service de police de l’agglomération de Longueuil, un kiosque d’information a été tenu dans douze institutions alors que trois autres écoles ont préféré offrir douze conférences en salles de classe. Au total, plus de 600 jeunes de 16 à 21 ans auront été sensibilisés à faire des choix responsables en ce qui a trait à la consommation d’alcool et à la sécurité routière.

Maître d’œuvre d’Opération Nez rouge Longueuil/Rive‐Sud, le Club de natation Hippocampe de Saint‐Hubert a tenu à remercier chaleureusement tous ses partenaires régionaux, Desjardins et la Société d’assurance

automobile du Québec à titre de partenaires provinciaux, ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué au succès de la campagne. La totalité des dons recueillis lors de raccompagnements sera répartie entre le maître d’œuvre et deux autres clubs de natation de la région qui ont participé à l’organisation de la campagne, soit le club Mustang de Boucherville et le club Élite de Longueuil.