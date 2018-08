L’Open de Boucherville : une 3e édition réussie !

La troisième édition de l’Open de Boucherville a attiré les meilleurs joueurs de volleyball de plage du Québec, et aussi de l’Ontario, durant la fin de semaine des 28 et 29 juillet dernier.

43 équipes de niveau excellence, soit 19 formations féminines et 24 duos masculins, ont joué des matchs enlevants au parc Pierre-Laporte. Du côté des hommes, les vainqueurs sont Ivan Reka, membre de l’équipe nationale, et Matthew Donovan. Ils jouaient contre Hugo Rosso, également de l’équipe nationale, et Dallas Keith. Ils ont gagné une bourse de 1500 $.

Chez les femmes, les gagnantes sont les sœurs Émilie et Karine Ducharme, de la région de Joliette. Elles étaient opposées en finale à Myriam Adam et Maud Chapleau.

33 équipes de niveau récréatif ont également disputé plusieurs parties lors de cet événement organisé par le club Les Lynx de la Rive-sud. Inscrit sur le circuit provincial, l’Open de Boucherville vise à faire la promotion du volleyball et à amasser des fonds pour les clubs de la Rive-Sud, a précisé l’organisateur, Martin Carle.