L’Open de Boucherville: deux jours de volleyball de plage à son meilleur

Crédit photo : Diane Lapointe

Les meilleurs volleyeurs de plage de l’Est du Canada étaient réunis le week-end dernier à Boucherville alors que se tenait la deuxième édition de l’Open de Boucherville.

Durant les deux jours de l’événement national, 24 équipes, deux contre deux, ont disputé des matchs enlevants au parc Pierre-Laporte. Chez les femmes, le tandem Sarah Jeanne Meunier-Bédard, de Sherbrooke, et Hélène Rancourt, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, a remporté la première position et une bourse de 800 $.

Du côté des hommes, les grands gagnants sont Hugo Rosso, de Richelieu, et Simon Fecteau-Boutin, de Lévis, qui se partagent une bourse de 1500 $. « On est vraiment contents, car on a disputé des matchs difficiles, autant en demi-finale qu’en finale. C’était très exigeant», a commenté Rosso. Le week-end prochain, les deux volleyeurs espèrent d’ailleurs conserver leur titre de champions canadiens lors des championnats canadiens seniors de volleyball de plage qui auront lieu à North Bay, en Ontario.

Les autres gagnants de l’Open sont, chez les femmes: Sophie Bergeron-Leblanc et Jennifer Thomson, en 2e position; Karine Ducharme et Catherine Martin en 3e position; Sarah Schaerli et Anouk Boileau, en 4e position.

Chez les hommes, les honneurs sont également allés à Sergey Grabovsky et Chris Towe, en 2e position; Ivan Reka et Dallas Keith, en 3e position; Alexandre Giguère et Guillaume Turcotte, au 4e rang ; et en cinquième et sixième positions, Bastien Fulchiron, Julien Poisson, William Hoey et Liam Kopp.

Au total, près de 6800 $ ont été remis en bourses aux six premières équipes féminines et masculines.

D’autres matchs

Plusieurs autres matchs ont également été disputés au cours de l’événement alors que 21 équipes étaient inscrites dans la catégorie B et cinq au Défi corporatif. Dans cette dernière catégorie, les honneurs sont allés aux joueurs du Groupe Métro Messier, qui ont remporté la première place.

La deuxième édition de l’Open de Boucherville, organisée par les Lynx de la Rive-Sud, a réuni les meilleurs joueurs de l’Est du pays, et a aussi permis d’amasser des fonds destinés à financer les programmes de sports-études et de mini volleyball dans les écoles primaires de la Rive-Sud du Club de volleyball des Lynx de la Rive-Sud.