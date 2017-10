La Longueuilloise Daphné Héroux représente le Canada au Mondial des Métiers

Crédit photo : Compétences Québec

La Longueuilloise Daphné Héroux, élève au Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau, représente le Canada en pâtisserie à l’occasion du Mondial des Métiers qui se tient du 14 au 19 octobre aux Émirats arabes unis, plus précisément à Abu Dhabi.

Après des mois d’entraînement sous la supervision de son enseignant François Dubé, la jeune diplômée ira se mesurer à d’autres compétiteurs qui, comme elle, ont été désignés pour représenter leur pays.

Daphné a d’abord été désignée pour représenter la Montérégie aux Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique qui ont eu lieu à Québec en mai 2016. La pâtissière avait alors fait montre de sa maîtrise du métier en s’appropriant la médaille d’or. Elle accédait ainsi aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies qui avaient lieu quelques jours plus tard, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Elle avait alors obtenu une médaille de bronze et plus encore, les résultats enregistrés aux différents niveaux de compétition lui permettaient d’accéder au Mondial des Métiers.