Longueuil reçoit son accréditation Municipalité amie des enfants

La Ville de Longueuil a reçu son accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) décernée par le Carrefour action municipale et famille (CAMF) en collaboration avec UNICEF Canada et Avenir d’enfants. L’événement s’est tenu à la Bibliothèque Raymond-Lévesque, en présence de Monique Bastien, conseillère municipale, membre du comité exécutif et responsable des dossiers touchant à la famille, de Martin Damphousse, maire de Varennes et président du CAMF et de nombreux invités.

Longueuil se joint à près de 50 municipalités amies des enfants au Québec engagées à respecter les droits des plus jeunes et à encourager l’émergence de projets qui s’inscrivent dans des politiques familiales. « C’est une fois de plus la confirmation que la Ville accorde une grande importance aux enfants dans l’élaboration de son offre de services en se préoccupant de leur sécurité, de leur environnement ainsi que de leur accès à la culture et aux loisirs », a déclaré la mairesse Sylvie Parent.

« Durant la période printanière, il sera possible de faire découvrir aux enfants toute la beauté de l’univers culturel de la ville alors que de nombreuses activités seront destinées aux citoyens et à nos tout-petits, comme le Festival Petits bonheurs », a ajouté la conseillère municipale Monique Bastien.

Lancement de la programmation du Festival Petits bonheurs

Le festival se déroulera du 1er au 13 mai 2018 dans divers lieux à Longueuil comme les centres culturels, la Maison de la culture, les parcs, les bibliothèques et le Théâtre de la Ville. Il se veut le rendez-vous culturel par excellence s’adressant aux petits âgés de 0 à 6 ans ainsi qu’à leurs parents et leur famille, soit une occasion unique d’avoir accès à des ateliers d’éveil, des spectacles et des expositions à proximité de la maison.

En exclusivité cette année, le Théâtre de la Ville accueillera un spectacle ludique de la France destiné aux 6 à 18 mois, intitulé CHAT/CHAT et présenté le 12 mai. Les billets sont en vente dès maintenant en ligne à ovation.qc.ca. Le nombre de places est limité.

Un pique-nique artistique, la parade des petits bonheurs, lors de laquelle les familles sont invitées à décorer poussettes et chariots, une heure du compte en pyjama, un atelier de danse créative et un bain libre musical sur de douces mélodies figurent, entre autres, au nombre des activités de la programmation 2018.

Concours

Durant ces 13 journées de festivités, les citoyens courront la chance de gagner de jolis doudous à l’effigie du festival. Ils ont été délicatement confectionnés par le Cercle de fermières de Longueuil. Pour participer, il suffit de consulter la page Facebook ou le compte Instagram Longueuil est culture de la Ville.

La programmation complète du Festival Petits bonheurs à Longueuil est accessible à longueuil.quebec/petits-bonheurs. Rappelons que ce festival est une initiative de l’organisme Réseau Petits bonheurs qui prend racine dans diverses villes au Québec. Pour plus d’information : petitsbonheurs.ca.

(Source : Ville de Longueuil)