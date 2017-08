Longueuil reçoit 1,2 M $ pour la relance du programme Rénovation Québec

Québec vient d’allouer 1,2 M $ à la Ville de Longueuil pour la relance du programme Rénovation Québec. Au total, 14 municipalités de la Montérégie se partagent une aide gouvernementale de 3 766 500 $ pour améliorer les logements des secteurs ciblés. Avec cette contribution, les villes participantes élaborent leur propre programme de revitalisation résidentielle après avoir pris entente avec la Société d’habitation du Québec (SHQ).

La Ville de Longueuil ajoute aussi 1,2 M $ à la contribution du gouvernement pour l’année 2017-2018, ce qui porte à 2,4 M $ la somme disponible pour les participants. Le programme Rénovation Québec est en vigueur dès maintenant et se terminera le 31 mars 2018. Précisons que le financement du PRQ avait été suspendu depuis 2014.

Conditions

Selon la Ville, la reconduction du programme permettra de soutenir financièrement les projets de rénovation des 64 citoyens qui étaient inscrits sur une liste d’attente pour recevoir ce type d’aide depuis 2014. Une dizaine de dossiers de cette liste ont déjà été ouverts depuis le début du mois; plusieurs visites ont été faites par les fonctionnaires assignés aux programmes de l’amélioration de l’habitat. Une fois que cette liste sera résorbée, le règlement PRQ de la Ville sera mis à jour de même que sa couverture de territoire afin qu’il soit arrimé à la Politique de l’habitation et du logement social de la Ville, ce qui permettra ensuite de recevoir de nouvelles inscriptions.

De nombreuses conditions s’appliquent pour être admissible au PRQ. La propriété doit nécessairement se situer dans l’un des secteurs désignés par le règlement; elle ne doit jamais avoir fait l’objet une subvention associée au PRL, PRQ ou PRVQ. Le propriétaire devra retenir les services d’un architecte ou d’un technologue professionnel pour réaliser les plans et devis appropriés et pour superviser la réalisation des travaux. Les travaux doivent être exécutés après l’émission de l’avis d’approbation et du permis de construction par la Division des programmes de la Ville de Longueuil. Toutes les interventions doivent être également conformes aux règlements d’urbanisme. Enfin, les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur détenant les licences appropriées de la Régie du Bâtiment du Québec et un numéro de taxe. Une licence de constructeur propriétaire n’est pas acceptée.

Les travaux admissibles comprennent les réparations majeures d’un bâtiment résidentiel ou de la partie résidentielle d’un bâtiment à double vocation, la remise en état ou ajout de logement, la démolition de bâtiment résidentiel vétuste et construction neuve de bâtiment résidentiel de même que la transformation d’un bâtiment non résidentiel en logements.