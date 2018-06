Longueuil prolonge les heures d’ouverture de ses piscines et de ses pataugeoires

Crédit photo : Ville de Longueuil

En raison des températures chaudes et humides annoncées pour les prochains jours, la Ville de Longueuil prolongera les heures d’ouverture de ses piscines et de ses pataugeoires du vendredi 29 juin au mercredi 4 juillet inclusivement.

Afin que la population puisse également se rafraîchir dans des endroits climatisés, les bibliothèques Raymond-Lévesque et de Greenfield Park seront exceptionnellement ouvertes le 1er juillet tandis que la bibliothèque Georges-Dor sera exceptionnellement ouverte les 1er et 2 juillet. Les autres bibliothèques seront ouvertes au public selon l’horaire régulier.

Pour plus de renseignements sur l’emplacement et sur l’horaire des piscines extérieures, des pataugeoires, des jeux d’eau et des bibliothèques, consultez longueuil.quebec/été.

Rappel des mesures préventives

La Ville de Longueuil rappelle à la population, et surtout aux personnes âgées et à celles qui sont atteintes de maladies chroniques, les mesures de prévention suivantes afin de diminuer les risques de souffrir de problèmes de santé associés à la chaleur :

1. À l’extérieur, abritez-vous sous un parasol ou portez un chapeau à large rebord et bien aéré;

2. Utilisez de l’écran solaire pour limiter votre exposition aux rayons ultraviolets;

3. Limitez vos activités physiques, particulièrement au milieu de la journée, quand il fait le plus chaud;

4. Buvez beaucoup d’eau;

5. Fermez les stores et les rideaux pour maintenir la fraîcheur dans votre maison;

6. Ouvrez toutes les fenêtres le soir venu s’il fait plus frais à l’extérieur qu’à l’intérieur;

7. Servez-vous de la climatisation pour faire baisser la température dans votre demeure;

8. Si vous travaillez à l’extérieur durant cette période de chaleur, buvez au minimum un verre d’eau toutes les 20 minutes même si vous n’avez pas soif;

9. Ajustez votre rythme de travail en fonction de votre tolérance à la chaleur et prenez des pauses à l’ombre ou dans un endroit frais.

Pour des conseils pratiques en cas de chaleur accablante, vous pouvez également visiter le longueuil.quebec/chaleur-accablante.

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec le Centre de services aux citoyens en composant le 311.

(Source : Ville de Longueuil)